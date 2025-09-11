10-ből 7-en mindennap vitaminozunk, de valóban szükség van erre? – Így szedd helyesen!

A magyar felnőtt lakosság 70 százaléka szed valamilyen étrendkiegészítőt, főként prevenciós céllal, például a megfázás vagy tavaszi fáradtság megelőzésére. Az étrendkiegészítők között nem csak vitaminok, hanem ásványi anyagok, nyomelemek és gyógynövénykivonatok is találhatók – tette közzé egy friss kutatás eredményeit az EconomX.
A hatóanyagtartalom és az összetétel a legfontosabb
Az említett kutatás rávilágított: a magyarok többsége úgy gondolja, hogy az étrendkiegészítőket ugyanúgy ellenőrzik, mint a gyógyszereket, pedig valójában ezek forgalmazása kevésbé szigorúan szabályozott, csak bejelentés szükséges a gyártó részéről.
A fogyasztók számára az összetétel és a hatóanyagtartalom a legfontosabb döntési szempont, 70 százalékuk kiemelten figyel erre, és kétharmaduk el is olvassa az ezzel kapcsolatos információkat.
Így szedd a vitaminokat!
Ha táplálék-kiegészítőkkel próbálod ellenállóbbá tenni a szervezetedet, akkor az optimális hatás elérése érdekében érdemes helyesen alkalmazni a készítményeket.
- Lehetőleg az életkorodnak, nemednek, fizikai aktivitásodnak megfelelően válassz étrendkiegészítőt!
- Célszerű inkább a kombinált vitamin és ásványi anyag-készítmények mellett dönteni, hisz ezek a megfelelő arányban tartalmazzák a szükséges összetevőket.
- Használd kúraszerűen a vitamiokat! Már kialakult betegségnél, vagy megelőzésképpen érdemes szedni, de nem állandó jelleggel. A rendszeresen szedett nagy hatóanyagtartalmú készítményekhez a szervezet hozzászokik, így ha hirtelen elhagyod azokat, átmeneti vitamin- vagy ásványianyaghiány alakulhat ki. Ez rontja a szervezet természetes ellenálló képességét, ezért érdemes fokozatosan elhagyni a készítményt.