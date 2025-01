Egészséges étkezés télen? 7 tipp, ami segíthet

Ilyenkor télen a friss alapanyagok választéka igencsak megcsappan. Vannak azonban így is olyan ételek, amikkel megalapozhatod az immunrendszered. És erre azért valljuk be, ilyenkor még nagyobb szükségünk van.

Reggel jöhet egy turmix

Készítheted mirelit gyümölcsből vagy befőttből is. Ha ezt nem tudod megtenni, a rohanós reggeleken ízesített tejitallal is helyettesítheted, de arra azért ügyelj, hogy ez ne legyen túl zsíros és túlcukrozott!

Egy reggeli turmix segít beindítani a napot. Fotó: Getty Images

Rostok, hogy a lelassult emésztést felpörgesd

A legjobb, ha minél barnább, magos vagy teljes kiőrlésű pékárut, korpás kekszet választasz. A tél beálltával kevesebbet mozgunk, ami székrekedést okozhat, a rostdús táplálkozás pedig ezen is segít.

A savanyúság megalapozza a vitaminszinted

A téli hónapok megmentője a savanyúság, főként a savanyú káposzta. Ha szereted, mindig egyél ebből is egy keveset a szendvics mellé! A jégcsapretek, a jégsalátalevél, egy kevés hagyma, snidling vagy kaliforniai, illetve kápia paprika szintén jótékony, és nem okoz óriási anyagi kiadást sem, mivel kis adag is elég belőle és sokáig eltartható.

Akár egyetlen kivi is rengeteget számít

Tízóraira ideális egy kis alma, körte, narancs, grapefruit, mandarin, kivi vagy banán. A gyümölcslé vagy a gyümölcsjoghurt azért nem ugyanaz, hiszen ezek nagy részét cukorral édesítik.

Már egyetlen darab kisméretű kiviben a létfontosságú tápanyagok, az E-vitamin, a réz, a K-vitamin, a kolin, a magnézium és a foszfor nagy mennyisége is fellelhető. Ráadásul több benne a C-vitamin, mint a legtöbb gyümölcsben.

Ha szereted, télen is készíthetsz gyümölcslevest mirelit gyümölcsből vagy befőttből, de sokféle zöldséges köret is elkészíthető a fagyasztott termékekből.

Krémlevesek, hogy felmelegedj

Ilyenkor adott a sütőtök-, édeskrumpli-, póréhagyma-, fokhagyma- vagy a brokkolikrémleves, de igazából szinte bármilyen zöldségből készíthetsz melengető fogást. Nagyszerű téli vacsora lehet egy szelet zöldséges rétes, pár darab héjában sült burgonya vagy sütőtök is.

Ha nassolni vágynál

Ha már nagyon nem bírod ki nassolás nélkül, akkor a chipszek helyett válassz inkább némi aszalt gyümölcsöt vagy egy kis natúr, nem pörkölt és sózott mogyorót, mandulát, diót, kesudiót vagy napraforgómagot!

Inni ilyenkor is eleget kell

Nem annyira feltűnő, mint nyáron, de ilyenkor is szükségünk van elegendő folyadékbevitelre! A folyadékszükséglet télen általában 1,5 és 2 liter között mozog, természetesen ez függ az életkortól, a testmozgástól is. A mennyiségbe beleszámít az ételekben, élelmiszerekben található víz is. A legjobb, ha ezt a szükségletet tiszta vízből, ásványvízből fedezed, de lehet inni teát, gyümölcsleveket, olykor tejet, tejes italokat is. Az alkoholt ebben az időszakban is igyekezz kerülni!