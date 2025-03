D-vitamin-szedés: két hiba, amelyet sokan elkövetnek

A D-vitamin pótlása a fényszegényebb hónapokban nagyon fontos, de akár káros is lehet, ha nem vagy kellően körültekintő. Mutatjuk, melyik a két leggyakoribb hiba, amelyet sokan elkövetnek.

A D-vitamin pótolják, de a K-vitamint nem

Egy kutatás szerint káros is lehet a D-vitamin szedése, ha közben a szervezet K-vitamin-szintje nem megfelelő. Ennek magyarázata, hogy a K-vitamin a kulcsa a kalcium csontokba való beépülésének, a sok D-vitamin bevitele pedig magas vérkalciumszintet (hiperkalcémiát) eredményez.

Ez azért veszélyes, mert hosszú távon jelentősen növeli az érelmeszesedés és a szívbetegség kialakulásának kockázatát.

Milyen ételekben van a legtöbb D-vitamin?

A D-vitamint a legegyszerűbben halak – lazac, hering, szardínia –, tojás és gomba fogyasztásával vihetjük be.

Túl sok D-vitamint szednek

Mivel a D-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, a szervezet képes raktározni azt, tehát túladagolható. Az ajánlott beviteli mennyiség 1500-2000 nemzetközi egység (NE) naponta, a biztonságosan fogyasztható napi maximum pedig 4 ezer NE.

D-vitamin-túladagolás a felnőttek esetében akkor alakulhat ki, ha huzamosabb ideig napi 10 ezer nemzetközi egységnyi mennyiséget visznek be. De éveken krónikus mérgezés már akkor is kialakulhat, ha éveken át napi 4-5 ezer NE-nél több D-vitamint szed be valaki.

Mivel túladagolás esetén a vér kalciumszintje jelentősen megemelkedik, a legtöbb mérgezéses tünet ezzel függ össze. A D-vitamin-túladagolásra a leggyakrabban az alábbi panaszok hívják fel a figyelmet: