A káliumhiány jelei

Szerző: HáziPatika 2021. április 24. 12:46

A kálium kulcsszerepet játszik a szervezetünk olyan működési folyamataiban, mint a folyadékháztartás szabályozása, vagy az izomműködés. Ha rendszeresen eleget viszünk be belőle, azzal sokat tehetünk azért, hogy a szívünk és a vesénk is egészséges legyen, és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét is csökkenti.

Egy felnőtt szervezetnek nagyjából 3500 milligramm káliumra van szüksége naponta, ráadásul nehéz kimutatni, ha valakinek a szervezetében nincs belőle elég. Sokszor csak bizonyos fizikai tünetek jelzik a hiányát - például az alábbiak. 10 vasban gazdag élelmiszer A legfontosabb tápanyagok immunrendszerünkért Ezért szedjen D-vitamint! A legújabb kutatási eredmények az omega-3 zsírsavakról

Folyamatos gyengeség és fáradtság Ha eleget alszunk és pihenünk, mégis állandóan bágyadtnak és álmosnak érezzük magunkat, akkor érdemes átgondolni, hogy fogyasztunk-e elegendő, káliumban gazdag ételt. A legtöbb a gyümölcsökben és zöldségekben van: avokádó, banán, papaya, paradicsom, bab szerepeljen az étrendünkben, de sok kálium van a natúr joghurtban és a halfélékben is. A folyamatos bágyadtság is utalhat káliumhiányra h i r d e t é s Magas vérnyomás A magas vérnyomást sok minden okozhatja - örökletes hajlam, túlsúly, túl sok só fogyasztása. Emellett azonban egy friss kutatás eredményei szerint a káliumhiány is a kiváltó okok között szerepelhet, mivel a kálium segít kiegyenlíteni az táplálkozással bevitt nátrium káros hatásait. Lábgörcsök Különösen az aktívan sportolóknál jellemző, akik izzadással sok vitamint és ásványi anyagot veszítenek, de szinte bárkinél előfordulhat a lábgörcs. Ilyenkor a gyors káliumpótlás lehet a megoldás, például sportital formájában. A tiszta víz nem ajánlott, mert csak még több értékes anyagot moshat ki a szervezetből. Kálium: ebből sem jó a túl sok A hiperkalémia tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vérünkben a normálisnál magasabb a kálium szintje. Ez viszonylag gyakori betegség, de szélsőségesen súlyos esetben akár halálhoz is vezethet. A részletekért kattintson! Szívritmuszavarok Ha a szervezetben a kálium szintje kórosan lecsökken, az veszélyes lehet, mert működési zavarokat okozhat a szívben. Ha azt érezzük, hogy minden ok nélkül nagyon hevesen ver a szívünk, és majd kiszakad, mindenképpen forduljunk orvoshoz. Forrás: prevention.com