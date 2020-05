Súlyos tévhitek a székrekedésről

Tévhit: Naponta kell, hogy székletünk legyen A valóságban mindenki számára más a normális, van, aki naponta háromszor megy vécére, más csak hetente háromszor. A legáltalánosabb, hogy naponta egyszer van valakinek széklete, de teljesen elfogadható az is, hogy valaki ennél ritkábban menjen.

Tévhit: A "bent ragadt" széklet méreganyagokat termel és betegségeket okoz. Néhányan úgy gondolják, hogy a bélben felhalmozódott és nem kiürült széklet mérgező hatású vegyületekkel van tele, melyek visszaszivároghatnak a szervezetbe, ez pedig betegségeket (például gyulladásokat, ízületi fájdalmakat, asztmát vagy daganatokat) okoz. Erre nincs tudományos bizonyíték, mint ahogy arra sem, hogy a hashajtók használata vagy a beöntés megelőzné vagy gyógyítaná ezeket a betegségeket.

Tévhit: A székrekedés csak azt jelzi, hogy a szervezetnek több rostra van szüksége. A "hivatalos" meghatározás szerint az számít székrekedésnek, ha valaki nem ürít székletet hetente legalább három alkalommal. Súlyos székrekedésnek számít, ha hetente csak egyszer van valakinek széklete, és mindenképpen orvoshoz kell fordulni, ha legalább két hete változatlan az állapotunk. Valóban igaz, hogy a rostfogyasztás fokozásával megelőzhető és bizonyos esetekben kezelhető is a székrekedés (természetesen csak akkor, ha elegendő folyadékot fogyasztunk mellé), de a székrekedés egyéb, súlyos betegségek tünete is lehet, ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindenképpen forduljunk orvoshoz, ha a székrekedés legalább két hete tart, ha erős fájdalom, testsúlyvesztés vagy véres széklet kíséri.

Tévhit: Semmi kárt nem okozunk, ha nem megyünk vécére, amikor kellene.

Tévhit: Egy jó erős kávétól elmúlik a székrekedés.

Sok oka lehet annak, miért "tartogatja" valaki a székletét: talán úgy érzi, nincs elég ideje vécére menni, vagy csak az otthoni körülmények között tudja elengedni magát, de ezzel sajnos nem teszünk jót magunknak. Ha visszatartjuk a székelési ingert, azzal egyrészt fizikai kellemetlenséget okozunk saját magunknak, másrészt, hosszú távon akár fokozhatjuk is a székrekedéses tüneteket A kávénak valóban van izgató, stimuláló hatása, és a beleket is mozgásba hozhatja, azonban vízhajtó is egyben, emiatt keményebbé teheti a székletet. Ha valaki székrekedésre hajlamos , érdemes kerülnie a vízhajtó hatású italok és ételeket, mint amilyen a kávé is.