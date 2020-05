Hisztaminintolerancia: mit mutat a laborlelet?

Bizonyos panaszok esetén felmerül a hisztaminintolerancia gyanúja. Az elsősorban nőknél előforduló tünetek okainak felderítésére sokan laborvizsgálatot végeztetnek, ám a járvány időszakában ennek orvosi kiértékelése nehézségekbe ütközhet. Dr. Sárdi Krisztina gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa az alábbiakban kifejti, hogy mit javasol ilyen esetben.

A teljes képet kell látni

Naponta láthatunk a közösségi oldalakon, különböző betegségek által érintettek csoportjaiban laborleleteket felbukkanni. Érthető, hogy szeretnénk mielőbb választ kapni a kiértékelésben, de ebben a lehetséges sorstársak véleménye könnyen tévútra is vihet. Ez sok esetben már ott kezdődik, hogy nem a megfelelő vizsgálatot végeztetjük el, majd a laborlelet alapján téves következtetéseket vonunk le.

Laborra is csak akkor van szükség, ha az orvos kéri

A hisztaminintolerancia szerteágazó tüneteit beazonosítani még a szakemberek számára sem egyszerű feladat. Laikusként pedig könnyen megeshet, hogy amit annak gondolunk, valójában más betegség jele. Az orrfolyás, orrdugulás allergia tünete is lehet. A nehézlégzést, fejfájást, heves szívdobogásérzést légzőszervi vagy szívbetegség, de akár a jelenlegi stresszes állapot is kiválthatja, a torokfájást és torokviszketést pedig légúti betegségek is okozhatják. A bőrtünetek és a hasi panaszok - puffadás, görcsök, hányinger - hátterében pedig az ételallergiától, laktózintoleranciától kezdve a krónikus bélbetegségekig számtalan ok állhat.

A hisztaminintoleranciások étrendje Hisztaminintolerancia esetén a szervezet nem képes megfelelően lebontani a felszabaduló és/vagy szervezetbe jutó hisztamint. Ennek oka a hisztamin lebontásáért felelős DAO enzim csökkent termelődése. A hisztaminintolerancia diétával (és alkalmanként enzimpótlással) kezelhető. A diéta igen összetett, több élelmiszer - többek közt bizonyos gabonafélék, tejtermékek, zöldségek, húsok, halfélék, italok - kizárására is szükség lehet. A részletekért kattintson korábbi cikkünkre.

Ezek a tünetek akár komoly, speciális diétát vagy gyógyszeres kezelést igénylő eltéréseket is jelezhetnek. De anélkül, hogy egy komplex kivizsgálással felfednénk ezeket az állapotokat, a beteg a pozitív hisztaminintolerancia-laborlelet által keltett hamis nyugalomban elkezd diétázni, miközben a betegsége kezelés nélkül, továbbra is fennáll. Ez alapján tehát érthető, hogy először szakemberrel javasolt konzultálni. Ő csak a szükséges, megfelelő vizsgálatokat fogja előírni, majd ezeket nem önmagukban, hanem a tünetekkel összhangban értékeli.

Téves laboreredmények?

Csökkent DAO enzim szint esetén valószínű a hisztaminintolerancia, 10 alatti érték szinte biztosan pozitívnak tekinthető, de 10 feletti érték esetén sem zárható ki a hisztaminintolerancia. Nagyon fontos, hogy a csökkent DAO enzim szintet mindig a klinikummal és más vizsgálati eredményekkel összhangban kell értékelni. Ugyanakkor fel kell deríteni az esetlegesen háttérben álló kiváltó betegséget.

A vizsgálatot sikerességét különféle gyógyszerek szedése - például izomlazítók, fájdalomcsillapítók,magas vérnyomáselleni gyógyszerek, bizonyos antibiotikumok, nyákoldók, hörgőtágítók, gyomorégés elleni szerek, antidepresszánsok - is befolyásolja. Ezek a gyógyszerek csak kezelőorvossal történő konzultációt követően hagyhatók el, vagy helyettesíthetők.

A sorstársak tapasztalatai segíthetnek, de nem a diagnózisban

Felesleges pánikhoz vezethet, ha valaki kizárólag a laborlelet alapján állapít meg hisztaminintoleranciát, vagy a közösségi oldalakon a sorstársak véleményére hagyatkozva kezd szükségtelen diétát. Természetesen a sorstársak támogatása, hasznos tippjei nagyon jól jönnek a mindennapokban. A kinek mi vált be és a hol kaphatóak bizonyos termékek például nagy segítséget jelentenek. Kipróbált receptek, praktikák szintén hasznosak, ám a diagnózis megállapítását mindenképp bízzuk szakemberre annak érdekében, hogy a megfelelő terápiát kezdjük el. Ne végeztessük felesleges vizsgálatokat és ne kezdjünk indokolatlan diétát.

A diagnózis a jelenlegi járványhelyzetben távorvoslás segítségével, távkonzultáció során is megbeszélhető. A leleteket az orvos online felületen kiértékeli, szükség esetén további vizsgálatot javasolhat, ha pedig megállapítja a hisztaminintoleranciát, dietetikussal diétás tanácsadásra is sor kerülhet.