Fájdalmas falatok: a nyelőcsőszűkület

A nyelőcsőszűkület leggyakrabban a nem vagy, általában idősebbeknél. Oka elsősorban a nyelőcső fekélyes gyulladásának heges gyógyulása. A hegek leszűkítik a nyelőcsövet , a nyelés így igen fájdalmassá válik, mert nemcsak a nyelőcső átmérőjének csökkenésével kell számolni, hanem a nyelőcső rugalmasságának megváltozásával is. A beteg gyakran nem is tud enni, vagy csak folyékony ételeket képes magához venni.

A nyelőcső műtéttel tágítható

A nyelésképtelenség (mely először a szilárd ételekre, majd súlyos esetben a folyadékokra is kiterjedhet) általában- ez az egyik legfőbb tünete a nyelőcsőszűkületnek.A nyelőcsőszűkületet többnyire báriumos röntgennel vagy endoszkópiával állapítják meg. A felvételeken jól látszik a nyelőcső kelleténél kisebb átmérője, illetve azok a hegesen gyógyult sebek, melyek a szűkületet okozzák. Bizonyos esetekben a röntgent és az endoszkópiát biopsziával is kiegészíthetik, amennyiben gyanítható, hogy a nyelőcsőszűkület mellett Barrett-szindróma vagyA nyelőcsőszűkület kezelésénél elsősorban azt kell szem előtt tartani, hogy a reflux-betegség fennállása: amennyiben a gyomornedvek rendszeresen visszakerülhetnek a nyelőcsőbe, még a gyógyulásnak indult sebek is újra kimaródhatnak. Így először a refluxot kell kezelni: protonpumpa-gátlókkal, savlekötőkkel, megfelelő étrenddel.A krónikus és súlyos nyelőcsőszűkületet műtéttel kezelik, illetve mesterségesen tágítják. A nyelőcsőbe ültetett sztent vagy ballon segítségével a rugalmas nyelőcsövet újra olyan átmérőjűre tudják tágítani, hogy a beteg képes legyen fájdalom nélkül nyelni. A beavatkozás természetesen nem kockázatmentes: megtörténhet, hogy