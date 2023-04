Reflux kezelése: nem elég a gyógyszer

Reflux esetén a gyomorsav visszajut a nyelőcsőbe. A savas gyomortartalom elérhet egészen a garatig, így nemcsak kellemetlen mellkasi égő érzést és a szegycsont tájékán jelentkező fájdalmat, de akár torokfájást és tartós rekedtséget is okozhat. A savas közegben a fogak is könnyebben romlanak, elhúzódó panaszok esetén pedig a nyelőcső is károsodhat, és kialakulhatnak rajta például fekélyek vagy rosszindulatú elváltozások is. A mielőbbi diagnózis és kezelés tehát nagyon lényeges a komoly szövődmények megelőzése érdekében. A gyógyszeres terápia beállítása mellett azonban fontos kiemelni, hogy a kezelést az életmódbeli változtatások teszik teljessé – hangsúlyozta dr. Pászthory Erzsébet gasztroenterológus-belgyógyász, a Budai Allergiaközpont főorvosa, aki a reflux holisztikus kezelése kapcsán a testsúlycsökkentés szerepére is felhívta a figyelmet.

Így enyhítheted a tüneteidet

A panaszok mérséklése érdekében a szakember az alábbiakat tanácsolja.

Kerüld a túlevést!

Ne fogyassz egyszerre sok ételt, inkább egyék naponta többször, de kevesebbet!

Minimalizáld az alkohol- és koffeinfogyasztásodat!

Lehetőség szerint ne egyél nyers hagymát!

Mérsékeld a citrusfélék, a paradicsom és a szénsavas italok fogyasztását is!

A csokoládé is fokozhatja a panaszokat, szóval azzal is bánj óvatosan!

Kerüld a túl forró és túl fűszeres ételek, italok fogyasztását!

Éjszakára emeld meg az ágyad fejvégét! Így csökkentheted a savas gyomornedv nyelőcsőbe való visszajutásának kockázatát.

Vacsorára csak könnyű ételeket fogyassz!

Lefekvés előtt legalább két órával már ne egyél semmit!

Túlsúly mellett fokozódnak a refluxos panaszok

„Már néhány felszedett plusz kiló mellett is megnő a reflux rizikója, meglévő túlsúly esetén pedig sokkal nehezebb a refluxos panaszokat kezelni. Az elhízás szinte egyenes út a refluxhoz, ugyanis a hasi nyomás növekedésével a gyomorszáj záróizma kinyílik” – magyarázta dr. Pászthory Erzsébet.

Csaknem 45 ezer személy három éven át tartó utánkövetése alapján egy norvég kutatás megállapította, hogy a testsúly csökkenésével egyenes arányban mérséklődtek a betegek refluxos tünetei is. Egy másik vizsgálatban 332 túlsúlyos személy vett részt egy testsúlycsökkentő programban, ahol átlagosan 13 kilogrammtól szabadultak meg. Ennek hatására az alanyok körében a reflux előfordulási aránya 37-ről 15 százalékra csökkent, a résztvevők 81 százaléka pedig a refluxos tünetek egyértelmű javulásáról számolt be.

„Ahogyan azt a betegek tapasztalatai és az említett néhány vizsgálat is bizonyítja, a reflux kezelése során nem lehet figyelmen kívül hagyni a testsúly normalizálását sem. Ebben is segítséget kell adni a betegeknek, hogy az étrendjük egyszerre biztosítsa az egyenletes fogyást és a gyomorégést fokozó ételek kerülését. Az életmódbeli változtatásokat és a gyógyszeres kezelést rendszeres mozgással kiegészítve lehet hatékonyan enyhíteni a refluxos panaszokat” – emelte ki a szakember. Hozzátette ugyanakkor, hogy a sikeres terápiában lényeges lehet még a stresszhelyzetek helyes kezelése is. A hosszan tartó élethelyzeti problémák és a szorongásos zavarok is jelentős szerepet játszanak a refluxbetegség kialakulásában, ezért ezek feltárása és kezelése is nélkülözhetetlen a tartós javuláshoz.

