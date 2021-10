A kakukkfű ezért egészséges

Csillapítja a köhögést

A kakukkfűből készült tea nagyon hasznos, ha valamilyen felső légúti megbetegedésünk van. A leveleiben található ugyanis egy thymol nevű anyag, amely mikróbaölő hatású, ráadásul még a rákmegelőzésben is segíthet. Főzzünk teát két teáskanál levélből, hagyjuk állni negyedórát, szűrjük le, és naponta 2-3 alkalommal fogyasszuk.

Gombaölő hatású

A kakukkfű több gombafélének is hatásos ellenszere, sőt, a gombaölő szerek hatékonyságát is képes növelni. Egy amerikai kutatás szerint a candida gombák azon törzseit is képes lehet elpusztítani, amelyek ellenállnak a gyógyszeres kezeléseknek.

A kakukkfű nemcsak fűszerként, hanem gyógynövényként is megállja a helyét

Enyhíti a hátfájást

A kakukkfű természetes illóolajai enyhíthetik a görcsös hátfájást, a kakukkfűtea fogyasztása pedig a fejgörcsökön segíthet. A sajgó izmokat is érdemes kakukkfüves főzetbe áztatott törölközővel borogatni.

Segíthet a rák kezelésében

A BMC Research Notes című újságban jelent meg az a tanulmány, amely szerint a kakukkfű és az oregánó kombinációja képes lehet pusztítani a leukémiás sejteket, éppen ezért a növény alkalmazása - szigorúan csak az orvosi terápia kiegészítéseként - a rákos megbetegedések egyik természetes kezelési módja is lehet.

Így használjuk

A kakukkfűből készülhet tea, főzet, de illóolajként is kapható. Termeszthetjük a konyhaablakunkban, de szárított formában is elérhető. Remekül passzol a babos és a gombás ételek ízvilágához, a csirkéhez, az olasz és a francia konyha egyes fogásaihoz, de levesekbe, salátaöntetekbe is keverhetünk belőle.

Forrás: care2.com