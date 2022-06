Tényleg égethetünk zsírt gyaloglással?

A rövid válasz: igen, lehet. Ugyanakkor a gyaloglás és a zsírégetés fogalmának kapcsolata bonyolultabb a szükségesnél. A zsírégetés fogalmát például sokak fejében összezavarták azok a jelzések, amelyeket az edzőteremben a futógép kijelzőjén láttak. A menshealth.com cikke segít tisztábban látni a témában.

A zsírégető zónában történő edzés nem azt jelenti, hogy ilyenkor a testünk a szerveink körül vagy a hasunkon lévő zsírhoz nyúl, és égetni kezdi, hogy ebből nyerje a mozgáshoz az energiát. Az elnevezés valójában csupán azt jelöli, hogy az alacsonyabb intenzitású edzésnél a test milyen energiaforrást használ a legnagyobb valószínűséggel. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy minél intenzívebb az edzés, annál nagyobb mennyiségben használ szénhidrátokat a szervezet az energiatermeléshez.

A séta és a gyaloglás is hatásos lehet a testsúly csökkentésében. Fotó: Getty Images

A zsírégetés nem egyenlő a zsírvesztéssel

Ha lassabb, kevésbé megerőltető gyaloglást végzünk, a testük zsírmolekulákat alakít energiává, ami egy idő- és oxigénigényes folyamat. Ha növeljük a sebességet és az erőfeszítést, akkor a szervezetnek gyorsabban elérhető energiaforrás kell, és ilyenkor fordul a glikogénraktárakhoz, tehát a szénhidráthoz, ami gyorsabban égethető el. Na de ez azt is jelenti, hogy ha a hasi zsírt, vagy a szervek körüli zsírt szeretnénk égetni, akkor a legjobb, ha a testmozgás során a zsírégető zónában maradunk? Nos, megtehetjük ezt is, de a valóság az, hogy ami a testsúlyunkra hatással van, az a kalóriaégetés, mivel a zsírégetés nem egyenlő azzal, hogy testzsírt veszítünk. A mozgás az, ami a testzsír csökkentését elősegíti, és ha mozgunk, biztosan több kalóriát fogunk elégetni, mint ha feküdnénk vagy egy helyben ülnénk.

Éppen ezért ne érezzük "felsőbbrendűnek" azokat, akik futni járnak - a gyaloglás is kiváló edzés, és el is lehet vele ugyanannyi kalóriát égetni, mint futással, egyszerűen csak az alacsonyabb sebesség miatt több időbe telik. Tehát a válasz: igen, a séta és a gyaloglás is éget zsírt, és emellett is van még számos pozitív hatása. Ráadásul nem kell hozzá speciális felszerelés, az elmének is jót tesz, különösen, ha a természetben csináljuk, mert ilyenkor bizonyított szorongáscsökkentő hatása is van.