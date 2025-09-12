Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
A diétás termékek lennének a fogyás kulcsai?

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Tényleg fogyhatunk, ha diétás vagy „light” termékeket fogyasztunk? Ezek valóban egészségesebbek, mint a hagyományos élelmiszerek? Mutatjuk a szakértők véleményét.

„A light/diétás termékektől fogyni fogok? – erre a kérdésre kereste a választ egyik Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészséges táplálkozással foglalkozó aloldala, a Merőkanál.hu. A szakértők szerint a fogyásnak egyetlen valódi kulcsa van.

dietetikus jegyzetel
A szakértők szerint a fogyásnak egyetlen valódi kulcsa van. Fotó: Getty Images

Ez kell a sikeres fogyáshoz

Fogyás akkor következik be, ha hosszabb távon kevesebb energiát fogyasztasz el ételekkel és italokkal, mint amennyit a szervezeted felhasznál. »Light« vagy »diétás« élelmiszerekkel is könnyen bevihetsz többletenergiát, ha nagyobb mennyiséget fogyasztasz belőlük” – figyelmeztettek a bejegyzésben.

Kiemelték továbbá, hogy ezeknek a termékeknek az energiatartalma (kalóriatartalma) gyakran ugyanannyi, mint az átlagos élelmiszereké – vagy akár még több is lehet. „Ez úgy lehetséges, hogy például egy »cukormentes« keksznek lehet magasabb a zsírtartalma, mint egy cukrot is tartalmazónak, egy »zsírszegény« joghurtnak pedig lehet magasabb a hozzáadottcukor-tartalma, mint egy magasabb zsírtartalmúnak” – magyarázták.

Mit tehetsz?

A szakértők a fentiek miatt azt tanácsolják, hogy mindig olvasd el a megvásárolni kívánt élelmiszerek címkéjét, és az ott tálott információk alapján dönts! A legjobb megoldásnak azonban azt tartják, ha a lehető legtöbb ételt/italt te magad készíted el, a lehető legkevesebb hozzáadott cukorral, illetve jó minőségű, de minimális zsiradékkal.

testsúlycsökkentés fogyás light termékek fogyás tévhitek testsúlycsökkenés diétás

