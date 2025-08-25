Kutatók szerint ezek a legjobb ételek fogyáshoz – már 8 hét alatt látványos lehet a változás

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Mennyit számít a fogyás szempontjából, hogy reggelire zabszelet helyett frissen készített zabkását eszünk, ebédnél pedig a fogyasztásra kész egytálételt házi szószos tésztára cseréljük? A tudomány szerint sokkal többet, mint elsőre gondolnánk.

Az olcsó és egészségtelen ultrafeldolgozott élelmiszerek (UPF) széles körű elérhetősége miatt ma már népbetegségnek számít az étrenddel összefüggő rossz egészségi állapot és az elhízás. Érdemes lehet tehát visszatérni nagyanyáink szokásaihoz, és a lehető legnagyobb arányban csak feldolgozatlan és házilag főzött ételeket fogyasztani. Ezt pedig nem csupán az egészségünk, de a vonalaink is meghálálnák.

nő salátát eszik villával
Az emberek sokkal többet fogynak, ha kizárólag minimálisan feldolgozott ételeket fogyasztanak. Fotó: Getty Images

A minimális feldolgozás lehet a fogyás kulcsa

Az emberek sokkal többet fogynak, ha minimálisan feldolgozott ételeket készítenek, mint ha ultrafeldolgozott és készételeket esznek – derült ki az első olyan tanulmányból, amely egyértelmű kapcsolatot állapított meg az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása és a testsúly között.

A 8 héten át tartott kísérlet résztvevőit két csoportra osztották: mindenki azonos tápanyagprofilú diétát követett, az egyik csapat azonban ultrafeldolgozott csomagolt élelmiszereket vagy készételeket fogyasztott, míg a többiek minimálisan feldolgozott élelmiszereket és saját készítésű fogásokat ettek. Gyakorlati példával illusztrálva ez úgy néz ki, hogy az első csoport müzliszeleteket és fogyasztásra kész lasagnét evett, a második csoport viszont tejben és natúr joghurtban áztatott zabpelyhet, valamint házi készítésű bolognai spagettit.

A kísérlet végére a második diétát követők kétszer annyit fogytak, mint a feldolgozott ételeken élők. Az eredmények tehát arra utalnak, hogy a minimálisan feldolgozott élelmiszerek és az otthon készült fogások választása sokkal hatékonyabb lehet a fogyás szempontjából.

Az UPF-diétát követők átlagosan 120 kalóriával fogyasztottak kevesebbet a szokásosnál, és testsúlyuk 1 százalékát adták le a 8 hét alatt. A minimális feldolgozottságú diétát követők ezzel szemben átlagosan 290 kalóriával fogyasztottak kevesebbet, és testsúlyuk 2 százalékát vesztették el, jellemzően zsírtömeget. Egy év alatt ez a férfiak esetében 13, míg a nőknél 9 százalékos súlycsökkenést is eredményezhet – magyarázták a kutatók.

Mit jelent az, hogy „minimálisan feldolgozott”?

A The Guardian cikke szerint a „minimálisan feldolgozott” azt jelenti, hogy egy élelmiszer a természetes állapotához képest csak korlátozott mértékben van megváltoztatva. Ez a gyümölcsök és zöldségek esetében jelentheti például a meghámozást, a feldarabolást, illetve az otthon pépesítést. Ebbe a kategóriába sorolható továbbá a teljes kiőrlésű gabona, a nyers hús és hal, valamint néhány tejtermék, például a natúr joghurt is.

Ezekkel szemben az ultrafeldolgozott élelmiszereket már jelentősen megváltoztatták, és jellemzően olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyeket az otthoni főzés során általában nem használunk. Ilyenek például a mesterséges aromák, a tartósítószerek és az emulgeálószerek.

