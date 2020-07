Meglepő okok, melyek szabotálják a fogyást

Külön fogyasztjuk a fehérjét és a szénhidrátot

A szétválasztó diéta alapelvei szerint nem szabad együtt fogyasztani a szénhidrátot és a fehérjét, mert rothadni kezdenek a gyomorban. Ugyanakkor az anatómia szabályai ennek ellentmondanak, hiszen a gyomorban jelenlévő emésztőnedvek elégséges mennyisége lehetetlenné teszia rothadást, ráadásul a két tápanyagtípus megemésztéséhez különböző emésztőenzimek szükségesek. Szétválasztás esetén az emésztőrendszer nem tud megfelelően működni, és fogyás helyett inkább gyomorproblémákra számíthatunk.

Nem használunk kést az étkezéshez

Agyunknak körülbelül 20 percre van szüksége, hogy érzékelje, ettünk, és jelezzen a szervezetnek, hogy tele a gyomrunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lassan együnk és minden falatot alaposan megrágjunk. Ezért is fontos, hogy villát és kést is használjunk, és vágjuk az ételt kis falatokra. Ez lelassítja az evés folyamatát, serkenti az emésztést, és segít, hogy kevesebb étellel is jóllakjunk.

Egészséges ételeket eszünk, de túl sokat

Sokan esnek a hibába, hogy ha elkezdenek egészségesen táplálkozni, nem figyelik az adagokat és nem számolják a kalóriákat. Pedig attól, hogy valami egészséges, még lehet kalóriadús - egy evőkanál olívaolajban például 150 kalória van, ugyanannyi, mint fél avokádóban. Több kutatás is igazolja, hogy ha hosszú távon több kalóriát viszünk be a szervezetünkbe a kelleténél, akkor ez nemcsak súlyunkra, hanem egészségünkre is negatív hatással van.

Léböjttel akarunk fogyni

A folyadékalapú diétákkal valóban lehet súlyt veszíteni, de ilyenkor általában vizet ad le a szervezet, illetve izomszövetet veszít. Utóbbi miatt lassul az anyagcsere, ami hosszú távon fogyás helyett hízáshoz vezet. Levek, turmixok helyett együnk nyers gyümölcsöt, zöldséget, mert jobban laktat, több benne a rost, és kevesebb kalóriát is viszünk be így.

