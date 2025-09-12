Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Bűntudat nélkül: 5 egészséges desszert, amit otthon is könnyen elkészíthetsz

Sokan gondolják, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozásba nem fér bele az édesség, a valóság azonban az, hogy lehet valami édes, tápláló és egészséges is egyben.

Édesszájú a család, vagy csak néha bekapnál valami desszertet? Ehhez nem kell feltétlenül a cukorhoz nyúlni! Akár egészségügyi okod van rá, akár a fogyás a célod, vagy a gyerekeidnek szeretnél egészségesebb alternatívát, ezek között a receptek között meg fogod találni az éppen neked valót!

Mitől lesz egészséges egy desszert?

Nincs benne hozzáadott cukor – használj természetes édesítőket! Jó alternatíva lehet a datolya, a banán, az alma, az aszalt szilva, a stevia, a nyírfacukor vagy az eritrit, esetleg egy kevés méz.

Magasabb rosttartalom – zab, magvak vagy teljes kiőrlésű liszt.

Fehérjedús – túró vagy a görög joghurt.

Egészséges zsírok – diófélék, mogyoróvaj, avokádó.

A galériára kattintva mutatunk is néhány példát.

Néhány gofri egymáson piros gyümölcsökkel.&nbsp;
Néhány édes golyó egy zöld tányéron, mögötte dísztök.&nbsp;
Élénk, lilás színű turmixolt fagylalt egy pohárban, a tetején egy szem fagyasztott szeder.
Néhány kókuszgolyó egy tálban.&nbsp;
Kekszek sülnek a sütőben.&nbsp;
5 fotó

