Bűntudat nélkül: 5 egészséges desszert, amit otthon is könnyen elkészíthetsz

Édesszájú a család, vagy csak néha bekapnál valami desszertet? Ehhez nem kell feltétlenül a cukorhoz nyúlni! Akár egészségügyi okod van rá, akár a fogyás a célod, vagy a gyerekeidnek szeretnél egészségesebb alternatívát, ezek között a receptek között meg fogod találni az éppen neked valót!

Mitől lesz egészséges egy desszert?

Nincs benne hozzáadott cukor – használj természetes édesítőket! Jó alternatíva lehet a datolya, a banán, az alma, az aszalt szilva, a stevia, a nyírfacukor vagy az eritrit, esetleg egy kevés méz.

Magasabb rosttartalom – zab, magvak vagy teljes kiőrlésű liszt.

Fehérjedús – túró vagy a görög joghurt.

Egészséges zsírok – diófélék, mogyoróvaj, avokádó.

