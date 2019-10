Ez történik, ha leadjuk súlyunk 5 százalékát

Ha a teljes súlyunk körülbelül 5 százalékát adjuk le, kisebb terhelés nehezedik az ízületeinkre. Az extra zsír gyulladáskeltő hatású is lehet, így tehát az ízületeket is károsíthatja. Azonban már egy kisebb mértékű fogyás is segít csökkenteni ezeket a kockázatokat, valamint a későbbi ízületi gyulladás kialakulásának esélyét is mérsékelni tudja. Lássuk, milyen előnyökkel járhat még a fogyás!

Csökken a mellrák esélye

Egy tanulmány szerint azoknak a súlyfelesleggel küzdő nőknek, akik leadják a testtömegük 5 százalékát, 12 százalékkal csökken az esélyük arra, hogy mellrákosak legyenek. A szakemberek szerint ennek köze lehet ahhoz, hogy a fogyás után kevesebb lesz az ösztrogén és az inzulin szintje a szervezetben.

A fogyás gyógyír a depresszióra is. Fotó: iStock

Vércukor- és koleszterinszint

A 2-es típusú cukorbetegeknek ilyen mértékű fogyás esetén általában kevesebb gyógyszert kell szedniük. A testsúlycsökkenés után a diabéteszesek könnyebben tartják kordában a vércukorszintjüket, és kisebb lesz az esélyük arra, hogy a cukorproblémáik miatt valamilyen más betegségük is kialakuljon. Akik még nem cukorbetegek, de inzulinrezisztenciával diagnosztizálták őket, szintén komoly javulást érhetnek el egy 5 százalékos súlyvesztéssel, mivel így csökkenthetik az inzulinszintjüket és a hasnyálmirigyüket is tehermentesíthetik.

Túlsúlyos vagy elhízott? Nem mindegy, számolja ki!

Az 5 százalékos fogyás esetén a koleszterinszint is egészségesebb irányba változik, akárcsak a vér trigliceridszintje. A súlyfelesleggel élőknek gyakran magas - 200 milligramm/deciliter vagy több - a trigiliceridje (vérzsírszintje), de a fogyás segíthet abban, hogy megközelítsék vagy akár el is érjék az egészséges szintet, ami 150 milligramm/deciliter.

Rendbe jön a vérnyomás és az alvás

A plusz kilók miatt megemelkedhet a vérnyomás, ami nem csak az artériákra, hanem a szívre is extra terhelést ró. Ám ha leadjuk a testsúlyunk 5 százalékát, azt vérnyomáscsökkenés is fogja kísérni. Az alvási apnoéval küzdők között általában sok a túlsúlyos, mivel nekik gyakran halmozódik fel extra szövet a torkuk hátsó részében. Egy kis fogyás azalvásminőségén is javíthat.

Gyógyír a depresszióra

A depressziósok, illetve a depresszióra hajlamosak állapotán is javíthat egy kisebb mértékű fogyás. A súlycsökkenés következtében ugyanis javul a testkép és megnő az önbizalom is. Kutatások szerint a szexuális élete is javulni szokott azoknak, akik leadják a testsúlyuk legalább 5 százalékát. Nemcsak azért, mert kevesebb gátlásuk lesz a testükkel kapcsolatban, hanem azért is, mert ilyenkor a libidójuk is megnőhet.

Megéri tehát erőfeszítéseket tenni, ha van rajtunk felesleg, mert már egy kevés fogyástól is egészen másképpen érezhetjük magunkat a bőrünkben.

Forrás: webmd.com