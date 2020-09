Súlyos baj lehet egy lyukas fogból

A fogszuvasodás egyike a világ legelterjedtebb betegségeinek, és bár a fejlett országokban az egészségnevelő kampányoknak köszönhetően némileg lecsökkent a száma, összességében még mindig érinti a Föld lakosságának közel kilencvenöt százalékát. A közhiedelemmel ellentétben nem csupán a cukros üdítőitalok, de a savas ételek, illetve a szájban megtelepedő baktériumok is elősegítik a kialakulását. Ezek ugyanis folyamatosan oldják a fogzománc ásványianyag-tartalmát, amitől elvékonyodik, majd át is törik. Számos eszköz áll már a fogorvosok rendelkezésére a lyukas fog betöméséhez, mi történik azonban, ha mégsem fordulunk vele szakemberhez?

A fogszuvasodást, vagyis a lyukas fogat a fogorvos nagyon könnyen észreveheti akár szabad szemmel, akár röntgenfelvételen. Vannak olyan árulkodó jelek, amelyek minket is figyelmeztethetnek arra, hogy az egyik fogunkkal nincs minden rendben, és érdemes minél előbb szakemberhez fordulnunk. Ezekről a jelekről bővebben az alábbi cikkünkben is írtunk!

Minden alkalommal, amikor a vízen kívül valamilyen étel vagy ital kerül a szánkba, sav képződik, amely segíti az emésztést. A megfelelően lúgos nyál azonban segíthet kontrollálni ezt a savas közeget bizonyos határon belül. Körülbelül egy órának kell eltelnie az étkezést követően, hogy az egyensúly helyreálljon - magyarázta Dr. Maria Howell fogorvos, az Amerikai Fogorvosi Társaság fogyasztói tanácsadója. Ha tehát sokszor és sokáig falatozunk, a fogainkat is tovább tesszük ki a szavas, romboló hatásnak.

Életveszélyes állapothoz is vezethet

A fogzománcon és a cementen átjutva a szuvasodás elérheti a dentint, amely nagy szervesanyag-tartalma miatt jobban ki van téve a külső hatásoknak. Ha a szájban lévő baktériumok meg tudnak itt telepedni, a fog érzékennyé válik: ilyenkor a beteg fájdalmat érezhet a hideg és meleg dolgoktól, a fog környéke pedig érzékennyé válik. A legtöbb ember ilyenkor eszmél csak rá, hogy a fogával valami gond van, orvoshoz azonban sokuk még ekkor sem fordul.

Számos eszköz áll már a fogorvosok rendelkezésére a lyukas fog betöméséhez

Különösen fájdalmassá akkor válhat, ha a dentinen is túljutva eljut a fog legbelső részét képező fogbélig, ahol a szervezet védekező reakciójaként gyulladás indul be. Ilyenkor már sok esetben gyökérkezelést kell alkalmaznia a fogorvosnak annak érdekében, hogy a fogat megmentse. Ha a fogidegek is elhalnak, afertőzésmár a fog és a csont közötti részbe is bejuthat, amitől tályog alakulhat ki. Ha a felső fogívben van a fog, akkor az arcüreg felé terjedhet tovább a fertőzés, ha pedig az alsóban, akkor a légutak irányába, ahol a duzzanat akár életveszélyes állapotot is eredményezhet. A csontban elterjedő fertőzés továbbterjedhet a testben, ami szintén lehet akár halálos végkimenetelű is - magyarázta Dr. Maria Howell fogorvos.

Szerencsére a legtöbb ember - a szuvasodással járófájdalommiatt - már jóval azelőtt orvoshoz fordul, hogy a betegség súlyos állapotot eredményezne. A fogorvos szerint a szuvasodás elkerülhető a rendszeres és alapos szájhigiéniával, illetve a megfelelő diétával. Javasolja, hogy naponta legalább két alkalommal mossunk fogat, emellett használjunk fogselymet és szájvizet is.

Forrás: Digg.com