Mutatjuk, mennyi fogkrémet kellene használnunk

A reklámokban látott szép, hosszú fogkrémcsík tudat alatt is befészkeli magát a gondolatainkba, ezért a legtöbben minden egyes fogmosáshoz annyi fogkrémet használnak, amennyi elejétől a végéig befedi a fogkefe sörtéit. Nemrégiben azonban a Health portál kiszúrta, hogy a közösségi oldalakon igen aktív dr. Gao Jye Teh, a londoni King's College-ban tanult malajziai fogorvos egy TikTok videóban mutatta be, pontosan mekkora adag fogkrém is szükséges ahhoz, hogy megfelelően megtisztíthassuk a fogainkat. A már több mint 12 millió megtekintéssel rendelkező rövid videóban a fogászati szakember elárulta, hogy 3 éves kor alatt elegendő, ha éppen csak egy kenet fogkrém kerül a fogkefére, míg 3 éves kor felett (vagyis gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt) egy borsónyi mennyiség szükséges.

Ne essünk túlzásba

Az ennél nagyobb mennyiségű fogkrém elsősorban a gyermekek számára lehet veszélyes, akiknek még nincsenek olyan fejlett fogaik, mint a felnőtteknek. "Náluk a fogkrémben található fluorid nagy mennyiségben dentális fluorózist okozhat, ami a fogak fehéres, sárgás vagy barnás elszíneződésével jár, súlyos esetben pedig lyukak keletkezhetnek a fogfelszínen" - ismertette dr. Gao. A túlzott fluoridbevitel miatt kialakuló fluorózis elsősorban az 1 és 8 év közötti gyerekeknél gyakori, akiknek a fogzománca még nem fejlődött ki teljesen. A 3 évesnél fiatalabb gyerekeknek mindössze egy rizsszemnyi méretű fogkrémkenet elegendő, ezzel elkerülhetjük, hogy véletlenül túl sokat nyeljenek a fluoridos habból. (Számukra már speciális, kifejezetten kisgyermekeknek szánt, fluoridmentes fogkrémet is választhatunk.)

Fontos azt is hozzátenni, hogy a túlzottan kevés fogkrém használata sem célszerű hosszú távon. Ez esetben ugyanis a fogak nem jutnak elegendő fluoridhoz, ami segít megóvni az egészségüket - hívta fel a figyelmet dr. Gao. Ezzel kapcsolatosan egy egyszerű trükköt is megosztott a követőivel: fogmosás után köpjük ki a szánkban keletkezett habot, de ne öblítsük ki vízzel a szájüreget, így a fogkrémben található fluoridnak több ideje lesz kifejteni a hatását.