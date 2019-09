Tényleg veszélyes a fogkrémben lévő fluorid?

A hvg.hu két közkedvelt egészségügyi mítosz igazságtartalmának járt utána. Vajon tényleg ártalmas az alumíniumot tartalmazó izzadásgátló és a fluoridos fogkrém?

Károsítja a csontokat a fluorid?

A fluorid mindenkinek hasznos, aki vigyáz a fogaira, de a túladagolás olyan betegséget idézhet elő, amely a fog foltosodásával jár. Nem gyógyítható, bár az esztétikai problémán túl más kárt nem okoz. Valószínűtlenül nagy túladagolás ugyanakkor már a csontokat is károsíthatja.

Az átlagember egyébként nehezen tudja kiszámolni, mennyi fluoridot vesz magához, mert az ivóvízben természetes módon, a kőzetekből kioldódva van több-kevesebb ebből az anyagból, és megtalálható jó néhány élelmiszerben (tengeri halban, teában, rizsben, árpában) is. Bár a fogszuvasodás elleni küzdelemben végső soron hasznos, hogy a legtöbb pasztában van fluorid, a cikk azt tanácsolja, hogy aki mégis fél az esetleges mellékhatástól, némi odafigyeléssel találhat fluoridmentes fogkrémet a boltokban.

Károsítja a csontokat a fluorid? Fotó: iStock

Izzadásgátló és a rák

Kutatók azt vették észre, hogy az emlőrákos nők mellében gyakran a hónaljhoz közelebbi részen alakult ki tumor, abban pedig sok alumíniumot lehetett kimutatni. Mindebből logikusan arra következtettek, hogy ez az alumíniumos izzadásgátlás eredménye.

Későbbi tanulmányok azonban egészen más következtetésekre jutottak. Például arra, hogy a női mellek hónaljhoz közeli részén amúgy is több az olyan mirigyszövet, amely hajlamos a rákos elváltozásra. Valamint kiderült, hogy a rákos szövetekben nemcsak alumíniumból, hanem más ásványi anyagokból is több halmozódik fel. E két tény pedig a kozmetikumoktól függetlenül is igaz.

Az összefüggést kutató további vizsgálatok még jelenleg is futnak. A lap azt írja, hogy az EU fogyasztóbiztonsági bizottságának (SCCS) állásfoglalása kétéves vizsgálódás után júniusban lett volna esedékes, de a vita legalább szeptemberig húzódhat. Az eddigi publikációk összefoglalóiból azonban az látható, hogy nincs ok az aggodalomra.

A lap megkérdezte Tábi Tamást, a Semmelweis Egyetem gyógyszerhatástani intézetének docensét is a témában, aki elmondta, hogy az alumínium már csak azért sem okozhat bajt, mert az egészséges emberek szervezetéből hamar kiürül.