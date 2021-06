Meglepő hatása van, ha elveszítjük néhány fogunkat

Az egészséges fogazat testünk egészére jó hatással van, hozzájárul a megfelelő emésztéshez és azimmunrendszerműködéséhez is. Ennél jóval meglepőbb összefüggésekre világított azonban rá egy friss tanulmány, mely szerint már néhány fog hiányában is rosszabbul teljesítünk teljesen hétköznapi feladatokban.

Már néhány fog elvesztésének is komoly hatása lehet

Korábbi tanulmányok már kimutattak összefüggést a fogvesztés, illetve bizonyos képességek romlása között, a kapcsolat pontos okait azonban ez idáig nem sikerült feltárni. Részben erre is tettek kísérletet brit és japán kutatók: a Journal of American Geriatrics Society folyóiratban megjelent tanulmányukban 5631 felnőtt egészségügyi adatait elemezték ki. Főképp arra voltak kíváncsiak, hogy a fogvesztés hogyan befolyásolja az embereket a hétköznapi teendőik ellátásában. Hogy ténylegesen a fogak elvesztésének hatásait vizsgálják, a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint a résztvevők egészsége, társadalmi-gazdasági helyzete és iskolázottsága.

A fogazat az egészségünkre is komoly hatással van. Fotó: Getty Images

A vizsgálat során megvizsgálták a résztvevők fogazatát, majd felmérték a képességeiket a mindennapi életben megszokott tevékenységek során. Olyan, teljesen egyszerűnek tűnő képességeket vizsgáltak, mint például egy telefonbeszélgetés lebonyolítása, egy ebéd elkészítése, a ház körüli munkák elvégzése. A kutatók szerint nemcsak az összetett feladatoknál, de már ezeknél a hétköznapi tevékenységeknél is hátrányba kerülnek azok az emberek, akik kevesebb fogukat tudták megőrizni.

Az eredmények szerint azoknak az idősebb embereknek, akik csupán tíz fogukat őrizték meg, 30 százalékkal nagyobb valószínűséggel vannak nehézségeik a mindennapi ügyek intézése terén, például a bevásárlásban vagy a ház körüli teendők ellátásában, mint azoknak, akik 20 természetes (azaz nem utólag beültetett) foggal is rendelkeznek.

A kutatócsoport szerint a fogvesztésnek számos negatív hatása van az egészségünkre és az életvitelünkre is, korábbi kutatások már igazolták, hogy komoly betegségek kialakulásában is szerepet játszhat a fogazat állapota. Sok esetben a nem megfelelő, egészségtelen táplálkozásra vezethető vissza a fogak elvesztése, amely szintén olyan betegségeket eredményezhet, ami megnehezítheti a mindennapjainkat. Emellett a rossz fogazat a szociális interakciókat sem segíti, ami szintén rontja az életminőséget.