Fogápolás gyerekkorban: ezek a leggyakoribb hibák

Egy friss hazai felmérés szerint a magyar családok több mint harmadában gyakran kimarad a reggeli vagy az esti fogmosás, illetve a szülők több mint negyede maga is beismeri, hogy gyermekeik nem mosnak annyiszor fogat, ahányszor ajánlott lenne. Gyakori hiba a túlzásba vitt nassolás is, továbbá sok szülő elismeri, hogy a zsúfolt munkanapokon és az ünnepek során is nehezebben tudja fenntartani otthon a megfelelő fogápolási szokásokat – írja a Gyerekszoba.

A felmérésből az is kiderült, hogy a szülők kétharmada elkötelezett amellett, hogy az idei évben gyermekeik naponta legalább kétszer fogat mossanak. Hasonló arányt képviselnek azok is, akik az édességfogyasztás csökkentését tűzték ki célul. A szándék tehát kétségtelenül megvan a szájhigiénés szokások javítására. De vajon birtokában vagyunk az ehhez szükséges tudásnak is? A Gyerekszoba összeállított egy 10 kérdésből álló kvízt, amelynek segítségével most bárki ellenőrizheti ismereteit a témában. A kvíz ide kattintva érhető el.

