Külföldre utazol? Ezekben az országokban már büntetik az e-cigizést

Sok helyen még ma is a dohányzás sokkal kevésbé veszélyes alternatívájaként tekintenek az elektromos cigarettára. Vannak azonban olyan országok is, ahol betiltották a folyadékot párologtató, dohányzást imitáló elektromos eszközök birtoklását, használatát, kereskedelmét, importját vagy reklámozását. Az érintett országok listáját a The Sun tette közzé.

Nem mindenhol teheted már meg. Fotó: Getty Images

Korábban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is felhívta a figyelmet a E-cigi veszélyeire. Mint írták: „A manapság elterjedt és a fiatalok körében népszerű e-cigaretta vagy vízipipa alternatív dohányterméknek minősül, de tévhit, hogy kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta.”

Ha távoli országba készülsz és e-cigaretta használó vagy, indulás előtt alaposan tájékozódj az ott érvényben lévő szabályokról! A Ski Vertigo nevű brit utazásszakértő arra figyelmeztet, hogy Szingapúrban, Thaiföldön, Katarban, vagy Indiában motozáshoz, súlyos bírságokhoz, extrém esetekben pedig akár börtönbüntetéshez is vezethet, ha valakinél elektromos cigarettát találnak.

Tilalmak az e-cigivel kapcsolatban