NNGYK: súlyos tévhit terjed az újfajta dohánytermékekről – az erek és a tüdő is veszélyben lehet

Pénteki Facebook-bejegyzésében az NNGYK a nikotin veszélyeire figyelmeztet. Mint írják, ez az egyik legaddiktívabb ismert és legális vegyület, egyben a dohányzás az egyik legfőbb megelőzhető halálok világszerte. Ez utóbbinak több áldozata van évente, mint az alkoholbetegségnek, a kábítószer-használatnak, a fertőzéseknek, a tűzeseteknek és a bűnügyeknek együttvéve. Az új típusú, füstmentes dohánytermékek kapcsán a hatóság rámutat: noha a dohányfüst hiánya vonzó alternatívának tűnhet, valójában e termékek használata sem kevésbé káros, mint a hagyományos cigarettáé. Egyéb mérgező és rákkeltő anyagok ugyanis éppúgy előfordulnak ezekben is.

A nikotin hatásai a szervezetre

fokozza a pulzust és a vérnyomást;

verejtékezést okoz;

csökkenti az étvágyat;

csökkenti a vizeletelválasztást;

kiválthat hányingert, hányást, hasmenést;

remegést, görcsöket okozhat;

terhesség alatt károsíthatja a magzatot és méhösszehúzódást provokálhat.

Az NNGYK kiemeli, hogy az elektronikus cigaretták és az új típusú füstmentes termékek használata miatt világszerte megnövekedett a niktokinmérgezés előfordulása. Egyszersmind leszögezik, hogy az újfajta dohánytermékek nem a dohányzás egészséges alternatívái, illetve nem leszokást segítő eszközök. Nikotintartalmuk ugyanis nem csökkenti, hanem éppen ellenkezőleg, fenntartja a függőséget. Ráadásul a nikotin akkor is függőséget és egészségkárosodást okoz, ha nem társul hozzá dohányfüst.

Az elektronikus cigaretták, szivarok és vízipipák kapcsán az NNGYK rámutat, hogy ezek a dohányzás fizikai-kémiai hatását és élményét kínálják. Az e-cigikben található folyadék nikotint, oldószert, vizet, adalékanyagokat és ízesítő aromákat tartalmaz. Az ilyen termékek használata érkárosodást, a tüdő vagy akár az egész szervezetet érintő gyulladást, rosszindulatú daganatokat, fogínygyulladást okozhat, illetve gyengeítheti az immunrendszert. Nem mellesleg balesetveszélyes is. A hevített dohánytermékek felhasználói szintén nikotint és további méreganyagokat tartalmazó aeroszolt lélegeznek be. Ezek a vegyületek károsítják a tüdőt, az immunrendszert és a ereket. Fontos továbbá, hogy a passzív dohányzás veszélyeivel ez esetben is számolni kell.

Borítókép: Getty Images