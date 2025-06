Innen tudhatod, hogy csikorgatod álmodban a fogaidat – Nagyon káros

A fogcsikorgatást orvosi kifejezéssel bruxizmusnak nevezzük. Azt a jelenséget hívjuk így, amikor valaki sokat csikorgatja, szorítja össze vagy dörzsöli egymáshoz a fogait. Ilyenkor a felső és az alsó fogsor nagy erővel súrolja egymást, így ez a szokás semmiképpen sem tesz jót a fogaknak. Vannak, akik éber állapotban is ezt csinálják, ami leginkább komoly stressz esetén fordul elő. Az alvás közbeni fogcsikorgatás viszont nagyobb problémát jelenthet, ugyanis a legtöbben észre sem veszik.

Reggeli erős állkapocsfájdalom is utalhat arra, hogy álmodban csikorgattad a fogaidat. Fotó: Getty Images

Az alvás közbeni fogcsikorgatás 10 jele

A gyakori fogcsikorgatás jelentősen megterheli az állkapocsban és körülötte lévő izmokat és szöveteket, károsíthatja a fogakat, és idővel más egészségi problémákat is okozhat – figyelmeztet a Health.com összefoglalója. A bruxizmust tehát nagyon fontos kezelni. Jogosan merülhet fel azonban a kérdés, hogy mégis honnan tudhatod, hogy érintett vagy, ha éppen alszol, amikor csikorgatod a fogadat. A szakértők szerint az alábbiak eléggé árulkodó jeleknek számítanak:

kopott, letöredezett és/vagy berepedezett fogak;

sérült fogzománc;

fogérzékenység meleg vagy hideg étel/ital fogyasztásakor;

állkapocsfájdalom, -feszesség vagy fáradtság;

állkapocsmozgatás közben hallható kattanó, pattogó hangok, különösen reggel;

a szokásosnál nagyobbnak tűnő állkapocsizmok;

fejfájás;

más okra vissza nem vezethető arc- vagy fülfájás;

horzsolások vagy bemélyedések a nyelv oldalán;

gyakori forgolódás és ébredés éjszaka, vagy fokozott napközbeni álmosság.

5 módszer a fogcsikorgatás ellen

A szakemberek szerint a fogcsikorgatás – illetve annak káros hatásai – ellen több módszert is bevethetsz. Ezek közül talán a stressz helyes kezelése a legfontosabb. Érdemes változtatni bizonyos szokásaidon – például lefekvés előtt kerülni a dohányzást, a kávézást és az alkoholfogyasztást. Fogaidnak védelmet nyújthatnak továbbá a fogvédők, de kipróbálhatsz szorongásoldó és izomlazító kezeléseket is.