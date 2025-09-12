Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Zabpehelyliszt: ebben jobb a búzafinomlisztnél – A vércukorra és a koleszterinre is pozitív a hatása

Szerző SZ.S.

A zabpehelyliszt egyre népszerűbb egészséges alternatíva a hagyományos búzafinomliszt helyett. Tápláló és számos egészségügyi előnnyel rendelkezik, ezért érdemes beilleszteni a mindennapi étrendbe.

A zabpehelyliszt finomra őrölt liszt, amely zabpehelyből készül. A zabpelyhet először gőzöléssel kezelik, majd szárítják és finomra őrlik, így kapjuk a puha, porállagú lisztet. Ez a teljes értékű gabonából készült alapanyag megőrzi a zab természetes tápanyagtartalmát, rostjait és vitaminjait. A zab természetes módon gluténmentes, ezért a zabpehelyliszt gluténérzékenyek étrendjébe is beilleszthető, de csak akkor, ha a terméken szerepel rajta a gluténmentes jelölés.

zabpehelyliszt
A zabpehelyliszt egészséges alternatíva lehet a búzafinomliszt kiváltására. Fotó: Getty Images

A zabpehelyliszt előnyei

A zabpehelyliszt gazdag olyan tápanyagokban, amelyek hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez, a bélflóra egyensúlyához és a vércukorszint szabályozásához. A benne található béta-glükán nevű oldható rost segíthet a koleszterinszint csökkentésében és a vércukorszint stabilizálásában. Ezenkívül alacsonyabb glikémiás indexszel rendelkezik, ezáltal lassan emeli meg a vércukorszintet, hosszabb ideig biztosít energiát, egyben csökkenti az étkezések közötti nassolás iránti vágyat.

A zabpehelyliszt bővelkedik ásványi anyagokban, például mangánban, szelénben és foszforban, amelyek fontosak az anyagcsere-folyamatokhoz és az immunrendszer működéséhez. Vitaminok terén is kiemelkedő: jelentős mennyiségben tartalmaz B-vitaminokat, köztük tiamint (B1-vitamin), riboflavint (B2-vitamin) és niacint (B3-vitamin), amelyek az anyagcsere és az idegrendszer működéséhez elengedhetetlenek. E mellett E-vitamint is tartalmaz, amely antioxidáns hatású, segít megvédeni a sejteket a szabadgyökök káros hatásaitól, valamint támogatja a bőr egészségét és az immunrendszert.

Hogyan alkalmazhatjuk a mindennapi étrendben?

A zabpehelyliszt sokoldalúan felhasználható a konyhában. Felhasználhatjuk sütéshez, főzéshez, vagy akár sűrítőanyagként levesekhez és szószokhoz. Bár egészséges alternatíva, a búzafinomliszt helyettesítésekor érdemes néhány dolgot figyelembe venni. A zabpehelyliszt kevésbé tartalmaz glutént, így a sütemények és kenyerek állaga puhább, omlósabb lehet, és a tészta kevésbé kel meg, mint búzaliszttel készítve. Ezért gyakran érdemes más lisztekkel, például teljes kiőrlésű búzaliszttel vagy rizsliszttel kombinálni a megfelelő textúra eléréséhez. Emellett a zabpehelyliszt kissé több folyadékot igényelhet a tésztában, mivel nagyobb a vízmegkötő képessége.

zabpehely búzafinomliszt zabpehelyliszt

