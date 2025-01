Gond van a vegán sajtokkal: kevés hasznos és sok káros anyag van bennük

Sok só és szennyező anyag, túl kevés fehérje és kalcium – ez a tápanyagmérlege a vegán „sajtoknak” a Rizikometer Facebook-posztja szerint. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat az ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írta, a német szakértők 12 vegán sajtalternatívát teszteltek, és az eredmények némileg elszomorítóak lettek.

Nem biztos, hogy a vegán termékek mindig jobb választásnak bizonyulnak, mint az állati eredetű társaik. Fotó: Getty Images

Mi a baj a vegán sajthelyettesítőkkel?

A beszámoló szerint a vizsgált termékek közül 3 a megengedettnél nagyobb mennyiségben tartalmaz esetlegesen rákkeltő aromás szénhidrogéneket. A telített szénhidrogének jelenléte azonban még ennél is gyakoribb – ezek az anyagok a zsírszövetekben, a májban, a lépben és a nyirokcsomókban is felhalmozódhatnak, és komoly egészségi problémákat okozhatnak.

A legtöbb vegán sajtalternatíva sótartalma is túlságosan magasnak bizonyult, miközben ezekben a termékekben eleve kevesebb fehérje és kalcium van, mint a valódi sajtokban” – sorolták a hátrányokat.

Az itthon is kapható termékek közül a Vemondo vegán sajtszeletek (Lidl) „jó”, a Food for Future vegán szeletek (Penny) és a Violife Gouda ízesítésű szeletek pedig „elégtelen” minősítéssel zártak a teszten.

Egyre többen fogyasztanak alternatív sajtokat

A bejegyzésben arra is kitértek, hogy egy felmérés szerint Németországban már a megkérdezettek 39 százaléka fogyaszt többé-kevésbé rendszeresen növényi alapú sajtalternatívákat. Ez 10 százalékos emelkedést jelent a négy évvel ezelőtt mért arányhoz képest.

A növényi eredetű élelmiszerekre egyébként változatos okokból térnek át az emberek. Sokakat motivál például az egészségesebb étkezésre való törekvés, az állatvédelem vagy a környezettudatosság, de a kíváncsiság és a kísérletező kedv is fontos szerepet játszik a döntésben.