Új eszköz segíthet a magasvérnyomás-kezelésben

A hipertónia a fejlett országokban népbetegségnek számít, évente Magyarországon kb. negyvenezren halnak meg szív- és érrendszeri megbetegedések miatt. A népesség mintegy 15 százalékának van tartósan a magas vérnyomás szempontjából határérték, azaz 140/90 Hgmm fölötti vérnyomása. Az okok között az elhízás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, de a genetikai hajlam is szerepet játszik. Az orvosi kezelés mellett az otthoni rendszeres vérnyomásmérés kiemelt fontosságú, ehhez nyújt segítséget a Huawei Watch D2 okosóra, amely mandzsettás vérnyomásmérő is egyben. Már nálunk is kapható végre, és kollégánk tesztelte is!