Újabb szalmonellás kolbászt hívtak vissza

Nemrég írtuk meg, hogy visszahívták a kereskedelmi forgalomból a Gazda Csemege Hús Kft. mangalicakolbászát, azóta pedig egy másik gyártó termékeivel kapcsolatban is problémák merültek fel. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a Hazánk Kincsei termékekben is szalmonella baktérium lehet, tehát ezek a húskészítmények is megbetegedést okozhatnak, ha megesszük őket.

A hétfői visszahívás után itt is van egy újabb. Fotó: Nébih / Facebook

Ezt kell tudni a problémás termékekről

A visszahívás az alábbi adatokkal rendelkező termékeket érinti:

Termék neve: Hazánk Kincsei Szárazkolbász mangalica, 270 g

Minőségmegőrzési idő: 2024. 12. 29.

Kiszerelés: 270 gramm

Gyártó: Gazda Csemege Hús Kft.

Forgalmazó: Lidl Magyarország Bt.

A Nébih ezúttal is arra kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el!

Ezért veszélyes a szalmonella

Ahogy az a Nébih kapcsolódó tájékoztatójából is kiderült, szerint a szalmonella baktériumok a leggyakrabban élelmiszerrel, néha azonban vízzel vagy piszkos kéz közvetítésével kerülnek be az emberi szervezetbe. A szalmonellózisra utaló tünetek jellemzően a szennyezett étel elfogyasztását követő 6-48 órán belül jelentkeznek, és az alábbiak lehetnek:

hasmenés,

hányás,

magas láz.

Enyhébb esetben egy kis hőemelkedéssel és levertséggel is átvészelhető a fertőzés, egyesek pedig teljesen tünetmentesen is áteshetnek rajta. A megbetegedés főként a kisgyermekekre, az idősekre és legyengült szervezetűekre jelent veszélyt.

Mind a tünetmentes fertőzöttek, mind a gyógyult betegek egy ideig még üríthetik a baktériumot. Ha valaki beteg, vagy vele egy háztartásában élő személy megbetegedett, különösen ügyeljen az alapos kézmosásra, kézfertőtlenítésre” – figyelmeztettek a szakértők.