Ezért nem eszünk pulykatojást – itt a válasz, miért nem találjuk a boltok polcain

A többi baromfiféléhez hasonlóan a pulyka húsát is szívesen fogyasztjuk, és a tolla ugyanúgy hasznosítható, akárcsak a tyúké vagy a kacsáé. Tojását ugyanakkor jóval nehezebb megtalálni a boltok polcain. Talán nem olyan egészséges, mint a tyúké? Az IFLScience cikke rávilágít: egyáltalán nem erről van szó, a pulykatojás fogyasztása egészen más okból nem olyan gyakori, mint a tyúktojásé.

Miért nem árusítják a pulykatojást?

Csak az Egyesült Államokban körülbelül 2500 pulykafarm van, az állat fogyasztása pedig több ünnephez is szorosan kötődik a tengerentúlon, például a hálaadáshoz. A farmokon tartott állatok sok tojást tojnak ugyan, ezek többsége mégsem kerül kereskedelmi forgalomba, ennek pedig egyszerűen anyagi és logisztikai okai vannak.

Természetesen a pulyka tojása is ehető, sőt hasonlóan egészséges, mint a tyúké: tartalmaz a többi között C-vitamint, B-vitaminokat, de a szervezet működése számára elengedhetetlen vasat és szelént is. Az íze is nagyon hasonló a tyúktojáshoz, csak egy kicsit nagyobb és a héja is keményebb. Viszont a pulykák egyrészt kevésbé szaporák: míg egy tyúk akár naponta is tojhat tojást, addig a pulykánál csupán heti 2-3 tojás a reális. Ráadásul a pulykáknak hét hónapra van szükségük ahhoz, hogy elérjék a tojásrakó kort, szemben a csirkék öt hónapjával.

Mindezen tényezők együttesen jelentősen rontják a bevétel mértékét, amelyet a baromfitenyésztők a pulykatojásból nyerhetnének, így nem is foglalkoznak a tojások értékesítésével. Logisztikai és élelmiszer-biztonsági szempontból kihívást jelent továbbá az a tény, hogy a ritkább tojóidőszakok miatt hosszabb idő összevárni egy szállítmányt, és a legelső tojások frissessége már nem lesz olyan, mint az utolsóké.

Borítófotó: Getty Images