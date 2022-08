Mutatjuk, milyen kávét kellene inni

Fahéj

A reggeli feketénkbe példálul ízesítésképpen tehetünk egy kevés fahéjat. Amellett, hogy nagyon finom, ez a fűszer tele van értékes összetevőkkel is. A fűszerek közül a fahéjnak van az egyik legerősebb antioxidáns hatása, de kutatások szerint csökkentheti a rákos megbetegedések kialakulásának esélyét is, valamint erősítheti az immunrendszert. Közvetlenül a kávénkba is tehetjük, de az őrölt kávéba is keverhetjük forrázás előtt. Érdemes a ceyloni fajtát keresni, ez drágább, de jobb minőségű, és biztonságosabb is a fogyasztása, mivel alacsonyabb a kumarintartalma, mint a cassia fahéjnak.

A fahéjas kávé erősítheti az immunredszert. Fotó: 123rf

Gyömbér

Aki szereti a különlegesebb ízeket, az tegyen egy kiskanálnyi reszelt gyömbért a reggeli kávéjába. A gumó hatékonyan elmulasztja a hányingert, valamint sok benne az antioxidáns és a gyulladáscsökkentő anyag. Segíthet csökkenteni az izomfájdalmat és a koleszterinszintet , illetve emésztési panaszok esetén is jól jöhet.

Gombakávé

A gombakávékat ma már könnyedén beszerezhetjük a gyógynövényboltokban és a bioboltokban. A ganodermás kávénak vírusölő, gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatása van. Sok benne az antioxidáns, védi a májat, prebiotikus hatása miatt pedig az emésztésnek is jót tesz. A cordyceps gomba energiát ad, a Reishi pedig segít elaludni és oldani a stresszt. A gombaporokat külön is megvehetjük, de léteznek olyan kávék is, amelyekbe már előre belekeverik a gombák őrleményét.

Kurkuma

A kurkumás latte sem véletlenül lett ennyire népszerű az egészségtudatosságra törekvők körében. Az aranysárga fűszerben található kurkumin erős gyulladáscsökkentő és antioxidáns, segíti a májat a méregtelenítésben, támogatja az emésztést, egy kutatás szerint pedig még a depresszió kezelésében is segítséget nyújthat. Ha szeretnénk felerősíteni a kurkuma egészségre gyakorolt pozitív hatásait, akkor egy picike frissen őrölt fekete borsot is szórjunk mellé a kávénkba. Ez segíti a felszívódását és megnöveli a hatékonyságát.

Maca por

Manapság már a maca port is beszerezhetjük a bioboltokban. A maca növény gyökeréből készült, amit hagyományosan a termékenység növelésére használtak. Segíthet növelni a sportteljesítményt, energizál, és a libidóra is jó hatással van. Az állatokon végzett vizsgálatok szerint pedig képes kiegyensúlyozni a hormontermelést is. Emellett igen tápláló is: több, mint 20 féle aminosavat tartalmaz, de sok benne a fehérje és a C-vitamin is. Naponta 1-2 teáskanállal érdemes belőle fogyasztani. Hűtőben tárolva tovább eláll.

Kakaópor

Jó minőségű kakaóport is bátran tehetünk a kávénkba. Nemcsak az íze lesz isteni, de az egészségünknek és a szívünknek is jót tesz. A kakaó ugyanis tele van antioxidánsokkal, és a vastartalma is igen magas. Csökkenti a gyulladásokat és a vérnyomást, de jó hatással van a koleszterinszintre is. Javítja a hangulatot és szellemileg is élénkít.

