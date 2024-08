Mitől lesz tartós a tej? Szakértő válaszol

Újabb fontos és sokakat érintő kérdéssel fordultak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). Ezúttal arra volt kíváncsi az egyik levéélíró, hogy vajon mitől lesz tartós a tej. A szakértők teljes válaszát itt olvashatod el, de az alábbiakban mi is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Tudtad, hogy a tejhez tilos bármilyen élelmiszer-adalékanyagot adni? Fotó: Getty Images

A hőkezelés és a csomagolás a kulcs

Mivel a tejhez nem adható semmilyen élelmiszer-adalékanyag – így tartósítószer sem –, a megfelelő eltarthatósági idő biztosítása kizárólag hőkezeléssel érhető el. A folyamat olyan alacsony szintre csökkenti a tejben található mikroorganizmusok számát, hogy az már nem jelenthessen egészségi kockázatot, és egyúttal tovább eltarthatóvá is váljon a termék.

A tartós tejnél még az aszeptikus csomagolási technika is hozzájárul a csíramentes állapot fenntartásához” – tették hozzá.

Mi a különbség a friss, az ESL és az UHT tej között?

A pasztőrözött tejet – más néven friss tejet – 100 Celsius-fok alatti hőmérsékleten, rövid ideig kezelik, majd nagyon rövid időn belül legfeljebb 6 fokosra hűtik. A terméket folyamatosan hűtve kell tárolni, néhány napig áll el.

Az ESL technológia során 100-130 fokon kezelik a tejet néhány másodpercig, majd azonnal vissza is hűtik. Ezeket a tejeket is hűtőben kell tárolni, a friss tejjel szemben azonban akár 3-4 hétig is eltarthatóak.

Az UHT tejet ultra magas 136-142 fok körüli hőmérsékleten, rövid ideig hőkezelik, majd aszeptikus zárt dobozba csomagolják. Mindezzel biztosítható, hogy hűtés nélkül is hónapokig megőrizze minőségét.