Mi történik, ha elhagyjuk a cukrot?

A cukorról leszokni, illetve jelentős mértékben csökkenteni a cukorfogyasztást nem könnyű, de nagyon megéri: laposabb has, szebb, fiatalosabb, egészségesebb bőr lesz a jutalmunk, és ez még messze nem minden.

Szívünk egészségének is jót tesz a cukorszegény étkezés: egy 2014-es tanulmány szerint azoknak az embereknek, akik a napi kalóriabevitelük mindössze 8 százalékát fedezik cukorból, 38 százalékkal kisebb az esélye, hogy szívbetegségben haljanak meg.

Cukor nélkül fogyni is könnyebb. Ennek az az egyszerű oka, hogy ha cukorban szegény, viszont egészséges zsírban és fehérjében, rostokban gazdag ételeket eszünk, akkor az inzulinszintünk stabil marad, és kevesebb zsírt raktároz a szervezet. Emellett csökken az éhségérzet, felpörög az anyagcsere, így nemcsak könnyebben, hanem gyorsabban is veszíthetünk súlyt.

A hasi zsírpárnák sokak életét megkeserítik, de a kialakulásuk megelőzhető a hozzáadott cukor elhagyásával, illetve a már meglévő zsírpárnák is könnyebben fognak leolvadni, ha nemet mondunk a cukorra. A felesleges cukorbevitel elsősorban a hasi zsír lerakódását segíti elő, amelynek számos komoly egészségügyi kockázata is van a szívbetegségtől a rákig - ezeknek az esélye mind csökkenhet, ha nem eszünk annyi cukrot.

A hozzáadott cukrot a szervezet hamar megemészti, így gyorsan a véráramba kerül - a vércukorszint gyorsan megemelkedik, amitől felpörgünk, de aztán hamarosan vissza is zuhan, amitől ránk tör az ólmos fáradtság. Éppen ezért érdemes inkább egészséges zsírokat és fehérjében dús ételeket enni, két főétkezés között is, mert ez segít egész napra kiegyensúlyozni az energiaszintet.

A magas vércukorszint egyik leglátványosabb káros hatása, hogy akadályozza a bőrben található kollagén termelődését, illetve a kollagénrostok regenerálódását. Mivel a kollagén segít a bőrt feszesen, tömören tartani, azok, akik sok cukrot esznek, hamarabb kezdenek ráncosodni, illetve hamarabb is kezd megereszkedni a bőrük. A jó hír, hogy a felesleges cukor kiiktatávásal a folyamat részben visszafordítható.

Én érdeklődnék, hogy az egy éves fiam ehet/ihat-e édesítőszeres dolgokat? A párom cukorbeteg, így mi édesítőszert használunk cukor helyett, de a kicsinél nem használom ezt. Ha nem lehetséges, akkor miért nem? Mivel tudnám helyettesíteni a cukrot, hogy a páromnak is és a kicsinek is jó legyen? Válaszát előre is köszönöm.

Ha egyáltalán szükséges olyan étel adása, amely a természetes édességen felül további édesítést igényel, akkor a cukor helyettesíthető steviával, esetleg eritrittel vagy xilittel. Az utóbbi kettővel óvatosan kell bánni, mert meglazíthatja a székletet...