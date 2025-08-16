Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ilyen ételeket készíts a hőségben, hogy ne te sülj meg, hanem az ebéd

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Napok óta extrém hőség tombol, és bár ilyenkor a legtöbb ember kevésbé éhes, enni akkor is kell. Vannak olyan ételek, amelyeket könnyedén elkészíthetsz anélkül, hogy megfőj főzés közben.

Nyári hőségben a legjobb, ha könnyű, gyorsan elkészíthető ételeket választasz, amelyek nem terhelik túl az emésztőrendszert, sőt akár még hűtenek is. Valljuk be: amikor alig megy 30 fok alá a hőmérséklet, nem szívesen állunk órákig a tűzhely mellett. Ilyenkor jönnek jól azok a fogások, amelyekhez csupán némi előkészület szükséges, és egyszerűen elkészül magától, vagy főzés nélkül is isteni.

egy tálka gyümölcskompót van az asztalon.
A hideg kompót igazi nyári sláger! Fotó: Getty Images

Tippek a legforróbb napokra

  • Ne süss olajban! Amúgy sem a legegészségesebb választás, ilyenkor ráadásul nem is épp komfortos a rántott ételekkel bíbelődni, főleg ha mellette egy másik fazékban még köretet is főznöd kell hozzá. 
  • Készíts tepsis egytálételt, amit elég csak hidegen előkészíteni, és amíg sül, hűsölhetsz a ventilátor előtt egy jéghideg limonádéval. Tökéletes választás lehet a jó öreg rakott krumpli (legegyszerűbb, ha nyersen szeleteled bele a tepsibe a krumplikat, így nem kell még a főzéssel is bajlódni. Így viszont arra figyelj, hogy tovább kell letakarva sütni!). A sült zöldség is egyszerű: bármilyen zöldségeket vágj össze, locsold meg némi olívaolajjal és fűszerezd kedved szerint, majd tedd sütőbe! Ha szaftosabban szereted, pirulás előtt öntsd nyakon egy kis tejszínnel!
  • Ha ragaszkodsz a panírozott ételekhez, süsd azokat is sütőben! Ha sütőpapírra helyezed, tökéletesen megpirul, mintha olajban sütötted volna. 
  • A smoothie is jó választás, mert egyszerű, gyorsan elkészíthető, egészséges, ráadásul jéghidegre is el tudod készíteni. 
  • Készíts egy nagy adag kompótot és hűtsd be! Néhány napig kellemes frissítő, és még a folyadékpótlásban is segít. 

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

