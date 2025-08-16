Ilyen ételeket készíts a hőségben, hogy ne te sülj meg, hanem az ebéd

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a nyugati országrészben kisebb, középen és keleten nagyobb számban alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Ma tetőzik a hőség, ez pedig még az egészséges, fiatal szervezetet is megviseli.