Ilyen ételeket készíts a hőségben, hogy ne te sülj meg, hanem az ebéd

Nyári hőségben a legjobb, ha könnyű, gyorsan elkészíthető ételeket választasz, amelyek nem terhelik túl az emésztőrendszert, sőt akár még hűtenek is. Valljuk be: amikor alig megy 30 fok alá a hőmérséklet, nem szívesen állunk órákig a tűzhely mellett. Ilyenkor jönnek jól azok a fogások, amelyekhez csupán némi előkészület szükséges, és egyszerűen elkészül magától, vagy főzés nélkül is isteni.
Tippek a legforróbb napokra
- Ne süss olajban! Amúgy sem a legegészségesebb választás, ilyenkor ráadásul nem is épp komfortos a rántott ételekkel bíbelődni, főleg ha mellette egy másik fazékban még köretet is főznöd kell hozzá.
- Készíts tepsis egytálételt, amit elég csak hidegen előkészíteni, és amíg sül, hűsölhetsz a ventilátor előtt egy jéghideg limonádéval. Tökéletes választás lehet a jó öreg rakott krumpli (legegyszerűbb, ha nyersen szeleteled bele a tepsibe a krumplikat, így nem kell még a főzéssel is bajlódni. Így viszont arra figyelj, hogy tovább kell letakarva sütni!). A sült zöldség is egyszerű: bármilyen zöldségeket vágj össze, locsold meg némi olívaolajjal és fűszerezd kedved szerint, majd tedd sütőbe! Ha szaftosabban szereted, pirulás előtt öntsd nyakon egy kis tejszínnel!
- Süsd meg a húst a körettel együtt! Legegyszerűbb a sült csirke tepsis krumplival.
- Ha ragaszkodsz a panírozott ételekhez, süsd azokat is sütőben! Ha sütőpapírra helyezed, tökéletesen megpirul, mintha olajban sütötted volna.
- Főzelék sütve? Igen, ilyen is van, például a paradicsomos káposztát is elkészítheted sütőben.
- Hűsítsd magad hideg levessel! Igazi nyári sláger a főzés nélküli szilvaleves, egy egyszerű almaleves vagy a hagyományos meggyleves fűszerekkel megbolondítva.
- A smoothie is jó választás, mert egyszerű, gyorsan elkészíthető, egészséges, ráadásul jéghidegre is el tudod készíteni.
- Készíts egy nagy adag kompótot és hűtsd be! Néhány napig kellemes frissítő, és még a folyadékpótlásban is segít.