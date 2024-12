Így védhet a csokoládé a cukorbetegségtől

A cukorbetegség világszerte növekvő problémát jelent: előrejelzések szerint 2045-re már 700 millió 2-es típusú cukorbeteg élhet majd a Földön, jelentősen meghaladva a 2019-ben feljegyzett 463 milliós becslést – írja közleményében a BMJ Group. A flavanolok, egy számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható vegyületcsoport ugyanakkor hasznos eszköz lehet a megelőzésben. Különböző vizsgálatok ugyanis ezeknek szívvédő és 2-es típusú diabétesz elleni hatást tulajdonítanak. A kakaó ugyancsak gazdag flavanolokban, mindeddig ugyanakkor meglehetősen vegyes kutatási eredmények születtek azt illetően, hogy a rendszeres csokoládéfogyasztás hasznos lehet-e a cukorbetegség prevenciójában.

Az étcsokoládé hasznos segítség lehet a cukorbetegség megelőzésében. Fotó: Getty Images

Egy, a The BMJ című folyóiratban most frissen megjelent tudományos elemzés viszont biztató felfedezésekkel szolgál. A tanulmányt jegyző kínai-amerikai kutatócsapat kérdőíves felméréssel közel 200 ezer amerikai résztvevő körében vizsgálta egy 25 éves időszakban a csokoládéfogyasztási szokásokat és a 2-es típusú cukorbetegség előfordulását. Sőt, a korábbiaktól eltérően ez a kutatás igyekezett elkülönítve vizsgálni az étcsokoládé és a tejcsokoládé fogyasztásának hatásait is. Így derült fény arra, hogy heti öt adag (egy szeletnek megfelelő mennyiségű, nagyjából 28 gramm) étcsokoládé fogyasztása hosszú távon 21 százalékkal csökkenti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A tejcsoki esetében viszont nem lehetett hasonló pozitív hatást megfigyelni, sőt, az inkább a testsúlygyarapodással mutatott kapcsolatot.

Noha az étcsokoládé is hasonló energia- és telítettzsírsav-tartalommal bír, mint a tejcsokoládé, az előbbi magas kakaó- és ezáltal flavanoltartalma a tanulmány szerzői szerint alkalmas lehet a káros egészségügyi hatások mérséklésére. Azt a kutatók is elismerik, hogy mivel eredményeik egyszerű megfigyelésen alapulnak, azokból nem szabad szilárd következtetéseket levonni. Ezzel együtt mégis jelentősnek tekinthetők, hiszen a kutatócsoport az elemzések során számos életmódbeli és étrendi kockázati tényezőt is számításba vett, az étcsokoládé előnyei mégis kidomborodtak a feljegyzésekből.