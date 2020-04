Házi praktikák székrekedés ellen

Az olívaolaj stimulálja az emésztőrendszert

Azstimulálja az emésztőrendszert és megkönnyíti a széklet kiürítését, napi fogyasztásával megelőzhetjük, hogy székrekedésünk alakuljon ki. Reggel, ébredés után, üres gyomorra nyeljünk meg egy evőkanál olívaolajat, akár egy kevés citromlét is hozzákeverhetünk (enyhíti az olaj jellegzetes ízét).maga is természetes emésztéssegítő, a benne lévő savak élénkítik az emésztést , és segítenek abban is, hogy a salakanyagok minél előbb kiürüljenek a szervezetünkből. A reggel, éhgyomorra elfogyasztott folyadék pedig szintén hozzájárul a székrekedés megelőzéséhez. Az egyszerű, de hatékony recept: facsarjuk bele egy citrom levét egy bögre meleg vízbe és kortyolgassuk el.kettős hatású, egyes embereknél a reggel elfogyasztott kávé, pontosabban a benne lévő koffein, hozzájárul ahhoz, hogy az emésztésük is beinduljon, mások pedig inkább a vízhajtó hatását tapasztalják meg gyakrabban. A folyadékveszteség azonban fokozhatja a székrekedéses panaszokat, ezért ha az utóbbi csoportba tartozunk, ne igyunk naponta két csésze kávénál többet, és ügyeljünk arra, hogy mellette több folyadékot fogyasszunk!is "síkosítóként" működik, bevonja a székletet és a bélrendszer falát is, így könnyebbé válik a székletürítés, emellett növeli a bélmozgások számát is. Ha narancslébe keverve fogyasztjuk (2 deci narancslébe egy evőkanál lenmagolajat), akkor több oldalról is támogathatjuk az emésztésünket. A narancslében ugyanis rostok is találhatóak, emellett a szükséges folyadékmennyiséget is biztosíthatjuk a segítségével.