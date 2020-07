Ha csípős ételt eszünk, erre figyeljünk

Azoknak, akik szeretik a csípős ízeket, nagyon is ismerős a "kétszer csíp" kifejezés. A chilit, cayenne borsot, jalapeno paprikát és hasonlókat tartalmazó ételek bizony székletürítéskor is tudnak nagyon kellemetlen, sokszor fájdalmas, égő érzést okozni. De mit lehet tenni azért, hogy ezt elkerüljük?

Ha képtelenek vagyunk lemondani a csípős ízekről, jó módszer lehet, ha 3 héten át mindennap eszünk valami csípőset, mert ezzel hozzászoktathatjuk a testünket a csípősséghez, és az ánusz környéki égő érzés is elmúlhat. Az is sokat segíthet, ha székelés után közvetlenül megmossuk a végbél környékén, vagy ülőfürdőt veszünk , utána pedig valamilyen nyugtató krémmel kenjük be a területet.

Kedves Doktornő/ Doktor Úr! Évek óta hajlamos vagyok a petefészekcisztára, négy évvel ezelőtt műtétem is volt. 3,5 évig fogamzásgátlót szedtem, de 45 éves elmúltam és az orvosom leállította a gyógyszer szedését. A gyógyszer elhagyásától 9 hónap telt el. Április hónapban még nem volt ciszta, de most 4 X 4 cm cisztám van. A honlapon való böngészés kapcsán találtam az indonal kapszulát, melyet elkezdtem szedni. Jelenleg még zöldkávé + chili étrend-kiegészítőt is szedek.Mindkét készítményből 2X1 kapszula naponta. Kérdésem a zöldkávé + chili kapszula befolyásolhatja-e az indonal hatását? Szedhető-e együtt a két készítmény? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Szilvia

Kedves Szilvia! A kérdésére a válaszom:szedhető együtt a két készítmény.Gyógyulást kívánok! kezét csókolom:Dr.Rajnai László