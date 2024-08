Ha vettél ebből a chips-ből, ne edd meg!

Visszahívta és kivonta a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Tesco több sajátmárkás chips-ét. Ahogy az a tájékoztatóban is olvasható, az érintett termékeket bármelyik Tesco üzletbe visszaviheted, blokk nélkül is kicserélik chipset vagy visszaadják a pénzt.

Ezek a problémás termékek

A Nébih azt kéri, hogy az alábbi azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne fogyaszd el!

A problémás termékek fotói. Forrás: Nébih

A problémás termékek adatai. Forrás: Nébih

A szakértők kiemelték ugyanakkor, hogy a termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékekre vonatkozik. A többi chips-et tehát bártan megeheted.

Mit kell tudni az ásványolaj-szénhidrogénekről

A Nébih ismertetőjében az áll, hogy az ásványolaj-szénhidrogének főként nyersolajból származó vegyületek, de szintetikus úton is előállíthatóak, például szénből, földgázból vagy biomasszából is. Ezek a kémiai szennyezőanyagok környezetszennyezés útján, vagy akár a betakarítás vagy az élelmiszer-feldolgozás során alkalmazott gépek kenőanyagaiból, technológiai segédanyagokból, élelmiszer-adalékanyagokból és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokból – például a kartondobozokból – is bekerülhetnek az élelmiszerekbe.

2012-ben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) arra a következtetésre jutott, hogy az ásványolaj-szénhidrogénekhez sorolható anyagcsoportok emberi egészségre gyakorolt potenciális hatásai igen eltérőek egymástól. Az ásványolajok aromás szénhidrogénjei genotoxikus rákkeltő hatást fejthetnek ki, az ásványolajok egyes telített szénhidrogénjei pedig az emberi szövetekben felhalmozódva májkárosodást okozhatnak. Az ásványolaj-szénhidrogének élelmiszer-minőségű termékeit olyan kezelésnek vetik alá, amitől minimálisra csökken aromás szénhidrogéntartalmuk. Az élelmiszerekben és az élelmiszerekkel érintkezésben használt anyagokban előforduló ásványolaj-szénhidrogének előfordulási szintjeinek nyomon követése ajánlott az Európai Unióban” – magyarázták.

