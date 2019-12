Ételek, amelyeket hidegben együnk

Amik belül is felmelegítenek

Ha szeretnénk ételeinket is a hideg évszakra szabni, érdemes olyan élelmiszereket választani, amelyek belülről is melegítenek. Ha húsokról van szó, mindenképpen a vörös húsok jöhetnek számításba, ezen belül is a marha, bárány, sertés, vadhúsok, de ide tartozik a kacsahús is. Ha nem szeretnénk sok vörös húst fogyasztani, válasszuk a zsírszegény halakat: a tőkehalat, lazacot, tonhalat. Remekül fokozhatjuk a melegítő hatást olajos magvakkal is, ezek immunrendszerünket is támogatják télen.

A zöldségek persze télen is nagyon fontosak, együnk sok hagymafélét! Az újhagyma, póréhagyma, vöröshagyma, de a fokhagyma is jó választás lehet. Melegítő hatásuk mellett pedig a megfázásos időszakban az immunrendszernek is jót tesznek. A cékla, sütőtök, káposzta is jó választás lehet, emellett együnk hüvelyeseket is! Ha gyümölcsökre vágyunk, együnk szilvát, gránátalmát, de óvakodjunk a citrus gyümölcsöktől vagy az ananásztól, mert ezek inkább hűtenek, mint fűtenek.

Télen szívesebben választjuk a gőzölgő, meleg levest

Fűszerek, amelyektől felmelegszünk

A tipikus téli fűszerek nem véletlenül kapták ezt a jelzőt. Amellett, hogy illatuk is a téli hónapokat idézi, hatásukat hamar megtapasztalhatjuk. A csípős fűszerek egyértelműen ide sorolhatók, ilyen a curry, a chili, gyömbér, de aki nem kedveli a csípőset annak melegen ajánlott a fahéj, kömény vagy az ánizs is. Főzéshez kipróbálhatjuk még a csillagánizst, kurkumát, kardamomot, szerecsendiót, de a bors is remekül felmelegít a hideg napokban.

Az elkészítési mód is számít!

Télen inkább a sült, főtt ételeket részesítjük előnyben, szívesen eszünk például egy jó meleg levest a saláták helyett. Aki nagyon fázós, annak érdemes minél többször meleget ennie: például a hideg reggeli helyett együnk egy meleg tükörtojást vagy pirítóst. A meleg tea is alapvető ital ilyenkor, főleg ha a fent említett melegítő fűszerekkel párosítjuk őket. Kávét is fogyaszthatunk, habár érdemes mértéket tartani.