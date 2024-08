Életmentő tipp: így bánj nyáron a sószóróval

A nagy melegben a fokozott verejtékezés nemcsak víz-, de nátriumveszteséggel is jár, és ha nem pótoljuk a folyadékot és a nátriumot, az az életet veszélyeztető ritmuszavarokhoz vezethet – írja Dr. Wittmann István a rakgyogyitas.hu portálon. A Pécsi Tudományegyetem professzora szerint ez azért nagyon veszélyes, mert az alacsony nátriumszintnek nincsenek specifikus tünetei. Csupán általános rosszullét, alacsony vérnyomás, gyengeség, kedvetlenség jelentkezik, így nehéz időben felismerni.

Fotó: Getty Images

Már 25 fok felett több sóra van szükségünk

Ha valaki a szabadban dolgozik, akár 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet ahhoz, hogy a folyadékot pótolja, és ilyenkor sóra is szüksége van. A megelőzéshez elég, ha a szokásosnál bővebben sózzuk meg az ételt. Bár ősztől tavaszig az az optimális, ha nagyon kevés sót viszünk be a szervezetünkbe, ám ha a hőmérséklet magasabb 24-25 Celsius-foknál, akkor megfordul a tendencia, ezért jobban kell sózni az ételeket.

