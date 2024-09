Eddig eheted meg az ételeket a lejárati idő után

Néha előfordul a hétköznapokban, hogy lejárt minőségmegőrzési idejű terméket talál valaki a háztartásában. Ez azonban még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott élelmiszert ki kell dobni – olvasható a Nébih keddi közleményében. Ha a terméket bontatlan, sértetlen csomagolásban és a gyártó ajánlásának megfelelő körülmények között tároltuk, valamint kibontás után megfelelőnek ítéljük meg szín, szag, állag és íz alapján is, abban az esetben akár még hetekkel, hónapokkal a lejárati időt követően is elfogyasztható. Hogy pontosan meddig, az termékkategóriánként eltérő lehet.

Egy kis tudatossággal sok élelmiszert megmenthetünk a pazarlástól. Fotó: Getty Images

Ehhez ad iránymutatást a Maradék nélkül program frissített lejárati útmutatója, amelyben mostantól a tojás, a margarin, a szendvicskrém, a kolbász, a szalámi, a sonka, a szalonna, a keménysajtok, a készételek és a kávéital is szerepel. A korábbiakhoz képest változott az útmutatóban a fagyasztott termékek lejárat utáni ajánlott felhasználási ideje is. A gyűjteményben most már külön bontva szerepelnek azon információk, hogy az emlősállatokból készült termékek a lejárati időt követő legfeljebb 6 hónapig, a fagyasztott hal, a baromfi, a zöldségek és a gyümölcsök pedig legfeljebb 3 hónapig fogyaszthatók.

A lejárati útmutató helyes használatához érdemes észben tartani az alábbiakat.