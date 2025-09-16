Szereted a csípőset? Kiderült: ez akár az életedet is meghosszabbíthatja

Két kutatás is bizonyította, hogy a csípős ételek rendszeres fogyasztása jótékonyan hat agyunk és szívünk működésére – írja az agroinform.

A chili különös védelmet jelenthet a stroke ellen. Persze itt sem érdemes túlzásokba esni. Fotó: Getty Images

Jó, de csak mértékkel!

Az egyik egy kínai kutatás, ami azt állítja, hogy akik rendszeresen fogyasztanak csípős ételeket – főleg chilit –, azok kevésbé vannak kitéve az iszkémiás szívbetegség és a stroke kockázatának. A Szecsuan tartományban végzett nagyszabású vizsgálatban több mint 54 ezer felnőtt étkezési szokásait követték nyomon. Az eredmény alapján azok, akik heti 6-7 alkalommal ettek csípőset, jelentősen alacsonyabb kockázatot mutattak a súlyos szív- és agyi betegségekkel szemben.

A csípősséget a kapszaicin nevű vegyület idézi elő, ami fokozza a nitrogén-oxid termelését, segíti az erek ellazulását és javítja a véráramlást – ez lehet a magyarázat. Fontos tudni azonban, hogy a chili nem megoldás minden szívproblémára!

Ugyanebben a témában készült egy olasz vizsgálat is, ami még meredekebb kijelentést tett: megállapította ugyanis, hogy a heti több alkalommal csípőset fogyasztók körében egyenesen alacsonyabb a halálozási arány. Túlzásba azonban nem szabad vinni! A mérsékelt, rendszeres fogyasztás hat jótékonyan a szervezetünk működésére.

Fontos azonban megjegyezni: a tanulmányok megfigyeléses jellegűek, ezért százszázalékos biztonsággal nem lehet kijelenteni, hogy önmagában a chili a felelős a jobb egészségért. Elképzelhető ugyanis, hogy az erős ízek kedvelői általában is tudatosabban élnek.