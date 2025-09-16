Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +22°
Hidegfront

Szereted a csípőset? Kiderült: ez akár az életedet is meghosszabbíthatja

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Azok között, akik rendszeresen fogyasztanak csípős ételeket – különösen chilit –, ritkábban fordul elő a stroke – állítja egy friss kínai tanulmány. Olasz kutatók szerint pedig ezek az ételek egyenesen hosszabb élettel ajándékoznak meg.

Két kutatás is bizonyította, hogy a csípős ételek rendszeres fogyasztása jótékonyan hat agyunk és szívünk működéséreírja az agroinform.

Két férfi chilipaprikát harap.
A chili különös védelmet jelenthet a stroke ellen. Persze itt sem érdemes túlzásokba esni. Fotó: Getty Images

Jó, de csak mértékkel!

Az egyik egy kínai kutatás, ami azt állítja, hogy akik rendszeresen fogyasztanak csípős ételeket – főleg chilit –, azok kevésbé vannak kitéve az iszkémiás szívbetegség és a stroke kockázatának. A Szecsuan tartományban végzett nagyszabású vizsgálatban több mint 54 ezer felnőtt étkezési szokásait követték nyomon. Az eredmény alapján azok, akik heti 6-7 alkalommal ettek csípőset, jelentősen alacsonyabb kockázatot mutattak a súlyos szív- és agyi betegségekkel szemben. 

A csípősséget a kapszaicin nevű vegyület idézi elő, ami fokozza a nitrogén-oxid termelését, segíti az erek ellazulását és javítja a véráramlást – ez lehet  a magyarázat. Fontos tudni azonban, hogy a chili nem megoldás minden szívproblémára! 

Ugyanebben a témában készült egy olasz vizsgálat is, ami még meredekebb kijelentést tett: megállapította ugyanis, hogy a heti több alkalommal csípőset fogyasztók körében egyenesen alacsonyabb a halálozási arány. Túlzásba azonban nem szabad vinni! A mérsékelt, rendszeres fogyasztás hat jótékonyan a szervezetünk működésére.

Fontos azonban megjegyezni: a tanulmányok megfigyeléses jellegűek, ezért százszázalékos biztonsággal nem lehet kijelenteni, hogy önmagában a chili a felelős a jobb egészségért. Elképzelhető ugyanis, hogy az erős ízek kedvelői általában is tudatosabban élnek. 

Kvíz: felismered ezeket az orvosi eszközöket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

ITT MEGOSZTHATOD:

stroke szívbetegségek kutatás chili csípős ételek csilipaprika

Ez is érdekelhet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +22 °C
Minimum: +13 °C

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd este északnyugaton már elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőtakaró. A nyugati országrészben többfelé valószínű tartós eső, jelentős mennyiség is eshet, míg másutt szórványosan valószínű kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. A mai hidegfront az arra érzékenyek körében fejfájást, migrént válthat ki.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra