A túl kevés só is bajt okozhat

A jódozott só bevitele a hormonrendszerünk szempontjából fontos, és ha egyáltalán nem fogyasztunk sót, akkor a szervezetünkbe jó eséllyel nem kerül elegendő jód - írja a Brightside. Ennek eredményeképpen hízni kezdhetünk, felpuffadhat az arcunk, bőrszárazság, izomgyengeség és fáradtság jelentkezhet. A szívproblémákkal küzdők számára az alacsony nátriumbevitel előnyökkel járhat, ugyanakkor nem árt tisztában lenni azzal, hogy a túl kevés só is ártalmas lehet a szívnek.

Így hat ránk, ha kevés sót fogyasztunk

Tanulmányok szerint, ha az étrendünkben nincs elegendő nátrium, az elősegítheti azinzulinrezisztenciakialakulását. Ez azt jelenti, hogy a szervezetünk inzulinválasza nem lesz megfelelő, ami magasabb vércukorszintet eredményezhet. Ráadásul, ha a szervezet nátriumszintje drasztikusan lecsökken, akkor a dehidratációéhoz hasonló tüneteket tapasztalhatunk, mint a szájszárazság, émelygés, fokozott szomjúságérzet, illetve a szokásosnál ritkább vizeletürítés.

A túl alacsony sóbevitel is bajt okozhat. Fotó: Getty Images

A sófogyasztás mellőzése komoly hatással lehet a koleszterinszintünkre is. Ennek nincsenek korai tünetei, de közben hatással lehet számos szervünkre, például a szívünk működésére is. Az egyik jellemző tünet a hányinger és az émelygés. Az ajánlott napi sóbevitel körülbelül 5 gramm, de már 3 gramm is elégséges lehet. Ez kb. egy teáskanálnyi mennyiséget jelent, de az átlagos bevitel ennek a többszöröse.

Kutatások szerint az európai országokban átlagban 9-12 gramm sót fogyasztanak naponta az emberek, ez a szám pedig Magyarországon elérheti akár a 15-20 grammot is. Fontos tudni, hogy manapság az elfogyasztott sómennyiség 70-80 százaléka különböző feldolgozott élelmiszerekkel jut a szervezetbe. Éppen ezért akár úgy is lehetséges túl sok nátriumot vinni a szervezetbe, ha egyébként a főzéshez nem használunk sót, és az ételeinket sem sózzuk meg külön. Akiknek különösen óvatosnak kell lenniük a sóbevitellel, illetve kerülni a hozzáadott só fogyasztását, azok a magas vérnyomásban szenvedők, az idősek, illetve azok, akiknek szívelégtelensége vagy valamilyen szívbetegsége van.