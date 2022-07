Azt sokan tudják, hogy a víz nemcsak a legjobb szomjoltó, hanem az egyik legegészségesebb ital is egyben. Ha viszont nem ezzel csillapítanánk szomjunkat, az eatthis.com-nak nyilatkozó dietetikusok szerint érdemes az alábbi listából válogatni sőt: ezen italok fogyasztását ajánlott a napi rutinunk részévé tenni.

A frissen facsart narancslé is remek választás. Fotó: Getty Images

Smoothie

A divatos és népszerű reggeli ital valójában bármelyik napszakban kiváló lehetőség arra, hogy tápanyagokkal támogassuk meg a szervezetünket. Ráadásul sosem válik unalmassá, mert személyre szabható, vagy akár a hangulatunkhoz is igazítható. Mehet bele zöldség, gyümölcs, de egy kis mogyoróvaj vagy akár méz is. A dietetikusok szerint érdemes prebiotikumokban gazdag összetevőket is beletenni, a bélbaktériumok, illetve immunitásunk erősítése végett. Az egyik legjobb prebiotikumforrás az éretlen banán.

Zöld tea

Aki kevésbé édesszájú, vagy inkább teás, mint kávés, annak érdemes a napot egy bögre zöld teával kezdeni. Hogy miért, annak számos oka van. Egyrészt tele van antioxidánsokkal, amelyeknek sok egészségügyi előnye van a betegségek megelőzésétől kezdve a gyulladáscsökkentésen át a méreganyagok csökkentéséig, vagy az anyagcsere javításáig. A zöld tea tartalmaz úgynevezett katechineket is, amelyek rendszeres fogyasztás mellett segíthetnek az LDL-koleszterinszint csökkentésében.

Ha szeretnénk leadni néhány kilót, akkor nemcsak arra kell odafigyelnünk, hogy mit eszünk, hanem arra is, hogy mit iszunk. Néhány italban ugyanis meglepően sok a kalória.

Narancslé

Itt ne a dobozos narancslére gondoljunk, hanem a frissen facsart, lehetőleg némi gyümölcshúst is tartalmazó italra. Frissítő és hidratáló tulajdonsága mellett a szakemberek szerint nagy előnye a magas C-vitamin-tartalom: aki reggel narancslével indítja a napját, annak ebből a vitaminból akár a napi ajánlott bevitel 64 százaléka is meglehet. A többit viszont érdemes fokozatosan pótolni, mivel ez a vitamin gyorsan kiürül a szervezetből.

Kefir

Emésztésünk egyik legjobb barátja, a 12-féle probiotikumot tartalmazó kefir sem maradhat le a listáról. Erről az eatthis.com által megkérdezett dietetikus szerint a laktózérzékenyeknek sem kell lemondaniuk, ugyanis az erjesztési folyamat során szinte az összes laktóz oda lesz, így a végeredmény egy gyakorlatilag laktózmentes és emésztőrendszer-kímélő ital.

Kombucha

Aki mégsem akar kefirt fogyasztani, viszont fontos számára az egészséges bélrendszer, és úgy általában véve az egészség, illetve szeretné csökkenteni a gyulladást a szervezetében, annak a szakértők a kombuchát ajánlják. Ez egy antioxidánsokban gazdag, erjesztett tea, amelyet a nap bármely szakaszában el lehet kortyolgatni, hatása pedig a jó emésztésen kívül kiterjedhet az egész testünkre is.