9 intő jel, hogy nem ittunk eleget

Nem csak akkor érdemes megfogadni az "Igyál sokat" jó tanácsot, amikor épp ágynak dönt egy betegség, hiszen az egészséges szervezetnek is ugyanolyan nagy szüksége van a bőséges folyadékpótlásra. Erről azonban a hétköznapi rohanásban könnyen megfeledkezünk, amit a szervezetünk változatos tünetegyüttessel próbál jelezni. A Prevention cikkében összegyűjtötték a leggyakoribb tüneteket, amelyek arra utalnak, hogy dehidratáltak vagyunk - ha az alábbiak közül többet is tapasztalunk magunkon, ideje legurítani egy-két nagy pohár frissítő, tiszta vizet!

Szomjúság

A szomjúság érzése egyértelmű jele annak, hogy nem ittunk eleget - ilyenkor körülbelül 2 százalékos a szervezet folyadékvesztése. Ez még nem veszélyes állapot, de ha továbbra is megvonjuk magunktól a folyadékot, annak súlyos következményei lehetnek. A testsúlyunk 5 százalékának megfelelő folyadékvesztés esetén komoly fizikai rosszullét lép fel, szédülés, fejfájás, bénító gyengeség és mentális zavartság jelentkezik. Sokan azt gondolják, hogy elég, ha akkor isznak, amikor szomjasnak érzik magukat, ám ez nem igaz - a szomjúság már annak a jele, hogy a szervezet elkezdett kiszáradni, vagyis egyfajta segélykiáltás. A legjobb, ha óránként egy pohár vizet elkortyolunk akkor is, ha épp nem érezzük a kínzó szomjúságot.

Ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat, igyunk rendszeresen! Fotó: Getty Images

Kiszáradt száj

Elegendő folyadékpótlás hiányában a szervezet nem tud kellő mennyiségű nyálat termelni, emiatt érezzük úgy, hogy a szánk kiszárad, az ajkaink összetapadnak és kicserepesednek. Ha nincs elég nyál a szájban, a kórokozók is hamarabb szaporodásnak indulnak, ami kellemetlen szagú leheletet okozhat - ilyenkor a rágógumi helyett érdemes inkább egy pohár víz után nyúlni, hogy megszabaduljunk a zavaró szájszagtól.

Sötét színű vizelet

A vizelet színe remekül árulkodik arról, hogy mennyire tartjuk hidratáltan a szervezetünket. Ha elég vizet iszunk, a vizelet halványsárga, már-már átlátszó, míg ha kezdünk kiszáradni, a vizelet koncentráltabbá válik, sötét okkersárga, akár barnás árnyalatúvá változhat, és a szaga is szúrósabb lesz. Emellett azt is észrevehetjük, hogy minél kevesebbet iszunk, annál kevesebbszer szólít a természet is - azaz kevesebb alkalommal megyünk a mosdóba. Ez extra terhet ró a vesékre, nehezebben szűri ki a vérből a salakanyagokat, amelyek így ritkábban tudnak kiürülni a szervezetből. Ha a vizelet tartósan sűrű, akkor megnő a vesekövek kialakulásának kockázata is.

Száraz bőr

Bőrünknek kívülről és belülről egyaránt szüksége van a hidratálásra, ezért ha a testápolók használata ellenére is száraz, feszül, húzódik vagy viszket, előfordulhat, hogy nem fogyasztunk elég folyadékot. A száraz bőr nemcsak kellemetlen, de hajlamosabb a sérülésekre és a ráncosodásra is, így ha ezt szeretnénk megelőzni, győződjünk meg róla, hogy elég vizet iszunk.

Alacsony vérnyomás

A vér viszkozitása is nagyban függ attól, mennyi folyadékot iszunk, hiszen a vérünk több mint fele plazma, ami vízből, fehérjéből és sókból áll. Ha dehidratáltak vagyunk, a vérünk besűrűsödik, nehezebben kering az erekben, emiatt a vérnyomásunk is csökkenhet. Ez az állapot nem kedvez a belső szerveknek, amelyek a friss vérből nyerik a működésükhöz szükséges oxigént és tápanyagokat.

Izomgörcsök

A friss, tápanyagdús vér hiányát az izmok is megérzik. A szervezetünk ugyanis a túlélésre van tervezve, ezért amikor a vér besűrűsödik és nehezebben áramlik, a test gondoskodik róla, hogy a létfontosságú belső szervek ne szenvedjenek hiányt belőle. Ennek eredményeképp azonban kevesebb vér jut az izmokhoz, emiatt tapasztalhatunk kínzó izomgörcsöket, amikor szomjasak vagyunk.

Szorulás

Elegendő víz hiányában az emésztés is lelassul, a gyomor nehezebben birkózik meg az elfogyasztott táplálékkal, és a salakanyagok tovább időznek a belekben. Különösen igaz ez akkor, ha rostdúsan táplálkozunk, de nem fogyasztunk mellé kellő mennyiségű folyadékot - ilyenkor szinte garantált a szorulás. A rostokban gazdag ételek jót tesznek az egészségnek, de muszáj odafigyelni arra, hogy fogyasztásukkor vizet is bőven igyunk.

Kimerültség

A már említettalacsony vérnyomásmiatt eleve álmosabbnak, kótyagosabbnak érezhetjük magunkat, ha a kiszáradás szélén állunk. Ráadásul a lassabb vérkeringés miatt az agy is kevesebb friss oxigénhez jut, ami koncentrációs zavarokat, figyelmetlenséget, kimerültséget eredményezhet. Így az iskolai vagy a munkahelyi teljesítményünkön is meglátszik, ha nem iszunk elég vizet.

Fejfájás

Ha úgy érezzük, hasogat a fejünk, gurítsunk le egy nagy pohár vizet! Ez az esetek többségében megoldja a problémát, a dehidratáltság egyik vezető jele ugyanis a fejfájás. Az arra érzékenyeknél akár migrénes roham kiváltója is lehet az elégtelen folyadékpótlás, ezért ha hajlamosak vagyunk a migrénre, sose feledkezzünk meg a vízivásról! Súlyos esetben szédülés vagy akárájulásis bekövetkezhet a kiszáradás miatt, ilyenkor infúzióra is szükség lehet a mihamarabbi folyadékpótlás érdekében.