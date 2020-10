Tévhitek az anyagcseréről

Lássuk sorban a legelterjedtebb tévhiteket!

A reggelizés segít felpörgetni az anyagcserét

Gyerekkorunktól kezdve gyakran halljuk, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, de attól, hogy felkelés után eszünk, önmagában még nem fog felgyorsulni az anyagcserénk. Ha reggelizünk - vagy bármikor máskor eszünk - az étel termikus hatása miatt ugyan valóban felgyorsul valamennyire, de ez a folyamat csak azanyagcsere10-15 százalékáért felelős.

Sok kis étkezés jobb, mint három nagyobb

A tény az, hogy a sok kis étkezés nemcsak hogy nem gyorsítja az anyagcserét, de még túlevéshez is vezethet, mert sokan nem tudják meghatározni, vagy éppen kimérni a megfelelő adagokat. Az ilyen típusú étrendnek - megfelelő adagokkal - valóban lehet súlycsökkentő hatása, de nem azért, mert gyorsítja az anyagcserét, hanem mert kordában tartja az étvágyat és megelőzi a falási rohamokat.

A súlyzós edzés sokkal jobban felpörgeti az anyagcserét, mint a kardió (fotó: 123rf)

A kardiózás gyorsítja az anyagcserét

Ez sem feltétlenül igaz, mivel az anyagcserének elsősorban az izomtömeghez van köze - minél több az izomsejtünk, annál gyorsabb az anyagcserénk. Míg egy kardióedzés 1-2 órára pörgeti fel, egy súlyzós edzés akár 24 órára is, hiszen az izmok fejlődéséhez energiára van szükség, amihez kalóriákat kell égetni. Ha gyorsabb anyagcserét szeretnénk, semmiképp se hagyjuk ki a súlyzós vagy izomerősítő edzéseket.

A koffeintől és a csípős ételektől felgyorsul az anyagcsere

Bár a csípős ételek és a koffein fogyasztása egy kicsivel valóban meg tudják dobni az energiafelhasználást, nem okoznak mérhető változásokat az anyagcserében.

Ahogy öregszünk, úgy lassul az anyagcserénk

Ez az állítás is csak akkor igaz, ha a korral kevésbé aktívak is leszünk. Ha rendszeresen sportolunk, és ügyelünk arra, hogy izomerősítő edzéseket is beiktassunk, akkor nem kell aggódnunk emiatt.

Ha kihagyunk egy étkezést, lelassul az anyagcserénk

Ha néha-néha valamilyen okból kimarad egy ebéd vagy vacsora, annak valójában nincsen túl komoly hatása az anyagcserére - ahhoz, hogy tartalékoló üzemmódba állítsuk a szervezetünket, huzamosabb időn át kell jóval kevesebb kalóriát bevinnünk a megszokottnál. A kihagyott étkezésekben inkább az a kockázat, hogy amikor végre ételhez jutunk, könnyen túlehetjük magunkat.

