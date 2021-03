Miért nélkülözhetetlen számunkra a glutamin?

Izomtömeg növeléséhez, illetve az izomtömeg megőrzéséhez alkalmazott diétában rendkívül fontos a glutamin pótlása. De a fokozott fizikai megterhelés, a stressz, a műtét, afertőzésvagy az éhezés is drámaian lecsökkentheti a glutaminkészletet, a többszörösére nőtt glutaminigényt ugyanis szervezetünk már nem tudja kielégíteni.

Figyelni kell arra is, hogy a kalóriahiányos táplálkozás miatt meggyengülhet az immunrendszer, másrészt ha nincs miből energiához jutni, a szervezet hajlamos az izomzatot felemészteni. Mindazonáltal a glutamin növeli a sejt-térfogatot is, mivel segít a sejtek sejtmembránon belüli vízellátásának fenntartásában. Ha lecsökken az izom glutaminszintje, akkor vele együtt mérséklődik a sejt-térfogat is, hiánya tehát kétszeresen is izomleépítő hatású. A glutamint táplálékkiegészítőként is forgalmazzák az izomtömeg növeléséhez.

A glutamin sokféleképpen hatással van testünk működésére

A glutamin egyike a kevés aminosavnak, amely fokozza a test saját növekedési hormontermelését, emellett számos biokémiai folyamatban szerepet játszik. Részt vesz a fehérjeszintézisben, a vese sav-bázis egyensúlyának szabályozásában. Továbbá a glutamin növeli a nitrogén visszatartását, csökkenti az izomleépülést és a regenerációs időt. Fokozza az immunfunkciókat, vagyis erősíti az immunrendszert, az izomnövekedést és a teljesítményt, a koncentrációs és megfigyelőképességeket.

A glükóz után a sejtek egyik legjobb energiaforrása, amit főként az enterociták (bélsejtek), a limfociták (a fehérvérsejtek egy típusa) és a makrofágok aknáznak ki, emellett támogatja a celluláris immunválaszt. Nélkülözhetetlen a gyomor- és bélrendszer számára, mivel a glutamin az egészséges bélflóra egyik fontos tényezője.

Azimmunrendszerhatékonysága sok sejt összehangolt működésének eredménye. Ennek köszönhető, hogy nem kapunk el különböző fertőzéses betegségeket, nem fejlődnek ki szervezetünkben különböző daganatok, nem leszünk allergiások. Hatékony működésének fenntartásához azonban sokféle tápanyag szükséges. Glutaminból sokat tartalmaz a búzafehérje, a kukorica- és a szójafehérje. Részletek!

Szerepe van szervezetünk egyik legfontosabb antioxidánsa, a glutation szintézisében. A glutamin kulcsszerepet játszik számos metabolikus és immunológiai folyamatban, elősegíti a sérülések, traumák,égési sérülésekés műtét utáni sebek gyógyulását, illetve csökkenti a daganatos megbetegedések kezeléséből adódó mellékhatásokat.

Mivel azonban az enterociták elsődlegesen glutamint használnak energiaigényük fedezésére, jelentős részét felhasználjuk az emésztőrendszerben, így az izmokhoz jóval kevesebb jut. Emiatt a szükséges glutamin mennyisége sok mindentől függ. A glutamint más kiegészítőkkel is együtt lehet szedni, így lesz igazán hatékony az izomtömeg növelésében és a regenerációs idő felgyorsításában. A kreatin például energiát ad az edzéshez, így az izomépítéshez, a glutamin és a tejsavó-fehérje pedig anyagot az izom építéséhez.