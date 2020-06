Italok, amelyek felgyorsítják az anyagcserét

Borsmentás zöld tea

A zöld tea serkenti a zsírégetést, a menta pedig gyulladáscsökkentő és emésztéskönnyítő hatású. Ha még egészségesebbé szeretnénk tenni, csavarjunk bele egy kis citromlevet is, így még több lesz benne a vitamin és az antioxidáns. Egyszerűen csak főzzünk le egy kancsó zöld teát, és dobjunk bele egy marék friss mentalevelet!

Epres smoothie

Fél liter sovány tejet, egy csésze epret, fél csésze zabpelyhet, egy csésze natúr joghurtot és negyed csésze lenmagot alaposan keverjünk össze egy turmixgépben. Az ital magas fehérjetartalma hozzájárul azanyagcseregyorsításához, a benne lévő lassú felszívódású szénhidrátoknak köszönhetően pedig ideális reggeli.

Citrusos smoothie

A citrusféléknek nemcsak vitamin- és antioxidánstartalma magas, de a zsírégetést is serkentik. Kockázzunk fel két grapferuitot, fél csésze ananászt, egy csésze málnát, facsarjuk ki fél citrom és egy narancs levét, majd egy fél pohár víz kíséretében öntsük turmixgépbe, és alaposan keverjük össze.

Almás smoothie

Remekül energizálja és méregteleníti a szervezetet, jót tesz az izmoknak és segíti a zsírégetést is. Az almában sok a pektin nevű rost, amely akadályozza a zsírok felszívódását. Egy csésze natúr joghurtot, egy felkockázott almát, egy evőkanál mézet, fél csésze mandulát, egy kevés fahéjat és fél liter sovány tejet keverjünk össze alaposan egy turmixgépben.

Kókuszvíz

A kókuszdió belsejében található ízletes, átlátszó folyadék a kókuszvíz. Iható magában, de mindenféle turmixba is belekeverhető. Segíti az izmok regenerálódásást, remek roboráló, serkenti az anyagcserét és a zsírégetést is. Edzés után különösen hasznos fogyasztani. Kapható dobozos formában is, de ha ilyet veszünk, ügyeljünk rá, hogy ne legyen benne hozzáadott cukor.

Forrás: brightside.me