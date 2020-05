Ételek, amelyek gyorsítják az anyagcserét

Tojásfehérje

A tojásfehérjében található aminosavak mozgásban tartják az anyagcserét, emellett a tojásban bőven van fehérje, amely laktat és D-vitaminban is gazdag.

Sovány húsok

Sovány húsfélékben sok a vas, amelyből ha nincs elég a szervezetünkben, akkor azanyagcserelassulásához vezethet. Éppen ezért ügyeljünk rá, hogy mindennap együnk valami magas vastartalmú ételt - például spenótot, csirkét vagy sovány marhahúst.

Víz

Már kis mértékű dehidratáltság esetén is lelassul az anyagcsere, így nagyon fontos, hogy ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre. Ha hidegen isszuk a vizet, akkor szervezetünk extrakalóriát éget el azzal, hogy felmelegíti. Inni emellett azért is fontos, mert összekeverhetjük a szomjúságot az éhséggel - ha éhesnek érezzük magunkat, először mindig igyunk egy pohár vizet, így megakadályozhatjuk a túlevést is.

A sovány húsok remekül serkentik az anyagcserénket

Chili

A csípős ételekben, például a chilipaprikában sok a kapszaicin, amely nagyszerű anyagcsere-gyorsító, ráadásul még C-vitamin is bőven van benne. Naponta egyszer tehát érdemes egy adag csípős fűszert keverni valamelyik főétkezésnél fogyasztott ételünkhöz.

Kávé, zöld tea

Egy tanulmány szerint a rendszeresen kávézó emberek anyagcseréje 16 százalékkal gyorsabb, mint azoké, akik nem kávéznak - de ez nem igaz azokra, akik koffeinmentes kávét fogyasztanak. A zöld tea is remek zsírégető a benne lévő EGCG nevű összetevőnek köszönhetően.

Tej

A tejben lévő kalcium a hatékony zsír-anyagcserében támogatja a szervezetet.

Lencse

A lencsében is sok a vas, amely megakadályozza, hogy vashiány miatt lassuljon az anyagcsere - ez különösen a nők esetében fordul elő gyakran. Egy csésze lencse tartalmazza napi vasszükségletünk 35 százalékát.

Forrás: health.com