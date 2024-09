Diéta hasmenésre: erre figyelj oda

Bakteriális vagy vírusos fertőzések, táplálékintoleranciák, de akár egy más betegségre felírt antibiotikumkúra is felboríthatja emésztésünket. A hasmenés a legtöbb esetben nem tart egy-két napnál tovább, addig is azonban szinte az evés és ivás puszta gondolata is görcsbe ránthatja a gyomrot. Ennek ellenére törekednünk kell arra, hogy szervezetünk legalapvetőbb igényeit ki tudjuk elégíteni, és közben panaszainkat se súlyosbítsuk. Az alábbiakban a Clevelandi Klinika és dr. Donald Kirby gasztroenterológus szakorvos összeállítása alapján foglaljuk össze, milyen diétát érdemes ilyenkor követni.

A többi között a banán is hasznos segítség lehet a hasmenés megszüntetésében. Fotó: Getty Images

Hasznos ételek hasmenésre

Hasmenés esetén az étkezés legfontosabb alapszabálya, hogy törekedjünk az egyszerűségre. Értelemszerűen nem ez az az időszak, amikor el kellene merülnünk a kulináris kalandozásban. Az úgynevezett BRAT-diéta pedig nagyon jól megfelel ennek a kritériumnak. Egy angol eredetű betűszóról van szó, amely a banán, a rizs, az almaszósz és a pirítós (toast) kezdőbetűiből áll össze. De nézzük ezt sorjában.

A banán gazdag keményítőben, segítve ezáltal a vízfelszívódást a vastagbélben és ezáltal a széklet sűrűsödését. Ezenkívül a gyümölcs káliumban is dúskál, egy kulcsfontosságú elektrolitban, amelyből sokat veszítünk hasmenés során.

Ami a rizst illeti, a fehér ez ügyben előnyösebb, mint a barna, mert kevésbé terheli meg a gyomrot.

Az almaszósz esetében fontos, hogy hozzáadott cukrot nem tartalmazó fajtát fogyasszunk.

Végezetül a pirítós kapcsán is inkább a könnyebben emészthető fehér kenyér legyen az alap ebben a pár napban, ne a teljes kiőrlésű.

A BRAT kapcsán érdemes megemlíteni, hogy közel sem ideális, ha a teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálkozást tartjuk szem előtt, hiszen számos vitamin mellett a fehérjét is nélkülözi. Mindazonáltal hasmenés idején nem is az a legfőbb cél, hogy minden egyes tápanyaghoz optimális mértékben jussunk hozzá. Ehelyett inkább azt szeretnénk elérni, hogy székletünk állaga mihamarabb közelítsen a normálishoz. Így tehát dr. Kirby szerint egyáltalán nem probléma, ha rövid időre sok mindent ennek rendelünk alá. A fenti alapanyagokon túl nyugodtan ehetünk natúr zab- vagy kukoricapelyhet, főtt vagy sült burgonyát, illetve csirkehúst is a bőre nélkül, ha szeretnénk kicsit változatosabbá tenni a gyógyulást megalapozó menüt.

Ne feledkezz meg az elektrolitokról

A banán kapcsán ugye említettük az elektrolitokat, amelyek számos testi folyamatunk zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlenek. Mivel a hasmenés jelentős folyadékvesztéssel jár, egyszersmind az elektrolit-háztartásban is zavarokat okozhat. Nem elég tehát csak a folyadékot pótolnunk, a sókra is figyelnünk kell. A kálium mellett nagy szükségünk van ilyenkor nátriumra, magyarán konyhasóra. A főtt krumplit tehát ezúttal lelkiismeret-furdalás nélkül megsózhatjuk, óvatosan sós perecet is falatozhatunk, és nincs jobb gyógyír egy tányér finom csirkehúslevesnél. Emellett a nátriumban gazdag sportitalok mértékletes fogyasztása is szóba jöhet ízléstől függően.

Kirby doktor arra is rámutat, hogy hasznosak ilyenkor a probiotikumok, amelyek segítik helyreállítani a bélflóra felborult egyensúlyát. Joghurtot, kefirt is nyugodtan fogyaszthatunk tehát, csupán arra kell figyelni, hogy lehetőleg ne tartalmazzon hozzáadott cukrot.

Akadnak ugyanis olyan élelmiszerek, amelyeket hasmenés idején javasolt mellőzni. E körbe tartoznak: