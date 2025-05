„Három éve nem szexeltünk, nem bírom ezt tovább” – van kiút egy ilyen helyzetből?

„A feleségemmel mindketten az 50-es éveink végén járunk, 20 éve vagyunk házasok, két gyermekünk van. A szexuális életünk egy ideje hanyatlásnak indult, majd nagyjából három évvel ezelőtt teljesen meg is szűnt” – kezdte a The Guardian szakértőjének címzett levelét egy tanácstalan férj.

Az eltérő szexuális igények is eltávolíthatnak egymástól két szerelmest. Fotó: Getty Images

Hogyan jut el egy pár az ágy teljes kihűléséig?

A levélíró elmesélte, hogy eleinte annyira szerelmes volt a feleségébe, hogy hajlandó volt elfogadni, hogy neki és párjának nagyon eltérő a szexuális igényük, valamint a kalandvágyuk szintje is. Így náluk az lett a szokás, hogy kizárólag vasárnap esténként, teljes sötétben szeretkeznek – már amíg a nő oldaláról teljesen el nem tűnt a vágy.

„A misszionárius pózon kívül minden más szexpózt fájdalmasnak talált, az orgazmusig folytatott orális szexet pedig undorítónak nevezte. A menopauza beköszönte óta pedig teljesen megszűnt a hajlandósága, így nincs más választásom, mint az önmegtartóztatás. Csakhogy nekem továbbra is egészséges libidóm van, és szeretnék újra normális szexuális életet élni” – részletezte a férj.

A férfi szerint a nagyon eltérő humorérzékük, a gyakori veszekedések és a fontos témák kerülgetése is problémát jelent. A férj kezdeményezésére már párterápián is voltak, de az sem igazán vezetett megoldásra, ugyanis a szexuális életükkel kapcsolatban így sem tudtak egyről a kettőre jutni. „Nem tudom, hogyan válhatnánk egymással egy kicsit kompatibilisebbé, amikor ennyire különbözünk. Már az a kérdés is felmerült bennem, hogy egyáltalán hogyan bírtuk ki egymás mellett ennyi ideig. Közben pedig bűntudatom is van, hogy többre vágyom, amit valószínűleg valaki mástól tudnék csak megkapni” – tette hozzá.

A párterapeuta a békés különválásban is segíthet – de nem ez az egyetlen út

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki kifejezetten a szexuális problémák kezelésére specializálódott, és gyakran adott már tanácsot a hasonló problémákkal küzdő olvasóinak. A szakember először is arra hívta fel a segítséget kérő férfi figyelmét, hogy a párterápia nemcsak abban segíthet, hogy két ember közelebb kerüljön egymáshoz, hanem abban is, hogy megalapozzák a békés különválás útját.

„Úgy tűnik, mintha titokban ezt akarnád. Ha ez így van, az lenne a legigazságosabb, ha egyértelműen kifejeznéd a feleségednek az érzéseidet. Vedd azonban figyelembe azt is, hogy nála éppen most zajlik a menopauza, így talán számít a támogatásodra és a megértésedre” – vélekedett.

A szakértő kitért ugyanakkor arra is, hogy a közösülés közbeni fájdalom hátterében sokféle dolog állhat, ezért érdemes lenne kivizsgáltatni. Ha pedig a férj ebben is támogatja a feleségét, a nő talán nagyobb hajlandóságot mutat majd a párterápia újrakezdésére, vagy akár egy szexuálterapeuta felkeresésére.

Egyébként sok lehetséges oka lehet annak, ha a szerelmesek elsodródnak egymástól, és ehhez sokan egyszerűen csak megpróbálnak alkalmazkodni, miközben eltemetik magukban azokat az érzéseket és fájdalmakat, amelyekkel már régen foglalkozniuk kellett volna. Ha viszont a két fél megpróbálja jobban megérteni egymást, az nagyon hasznos lehet a kapcsolat jövőjére nézve – figyelmeztetett a terapeuta.