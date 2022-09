Mi tart együtt két embert? Párterapeuták véleménye

Nehéz tudományos irányból megközelíteni a szerelem témakörét, hiszen a szépségét éppen a véletlenszerűsége adja. Ennek ellenére a romantikus vonzalom és a párkapcsolatok területén végzett kutatások azonosítottak néhány fontos tényezőt, amelyek közrejátszhatnak abban, hogy két ember egymásba szeret, és a vonzalmat képes is fenntartani. A Psychology Today cikke ezeket gyűjtötte össze.

Az ellentétek maximum kisebb mértékben vonzzák egymást

A párterapeuták többnyire megcáfolják azt a kapcsolatokban gyakran emlegetett elméletet, mely szerint az ellentétek vonzzák egymást. Persze nem kell, hogy feltétlenül mindenben egyetértsünk a másikkal, van azonban egy pont, amikor két ember személyisége, világnézete, preferenciái és értékrendje túlságosan eltérő ahhoz, hogy fenntartható kapcsolatot teremtsenek. A fizikai vonzalom általában nem elégséges ahhoz, hogy ezeket a különbségeket hosszabb távon is áthidalja.

Az ellentétek nem feltétlenül vonzzák egymást. Fotó: Getty Images

Ritkábban előfordul az is, hogy két ember túlzottan is hasonlít egymásra, ami a párterapeuták tapasztalatai szerint szintén problémás lehet. Ilyenkor ugyanis egyik fél sem hoz kellő mértékben frissítő, új élményeket a kapcsolatba, hiszen mindketten ugyanazon dolgok iránt érdeklődnek.

Szakemberek szerint az arany középutat ilyenkor az jelenti, ha a két fél alapértékei megegyeznek, bizonyos dolgokban ugyanakkor különböznek egymástól. Jól összepasszolhat például egy kreatívabb ember egy analitikus gondolkodásúval, vagy egy extrovertáltabb egy visszahúzódóbbal. Ezek a különbségek megfűszerezik a kapcsolatot és arra ösztönzik a feleket, hogy nyissanak új, számukra korábban talán szokatlan dolgok felé.

Az elkötelezettség a legfontosabb

Talán nem meglepő, de a jól működő párkapcsolatok alapja a szakemberek szerint is a bizalom és az egymás iránti elköteleződés. Ezt már tudományosan is igazolták: a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent egyik tanulmányban több mint 11 ezer szerelmespárt faggattak ki a párkapcsolatuk legnagyobb erősségeiről. A válaszok alapján a párok az egymás iránti elköteleződést jelölték meg legnagyobb arányban, valamint a hitet, hogy kapcsolatuk valóban a sírig tart majd.

A fizikai vonzalom is megkerülhetetlen

Párterapeuták tapasztalatai szerint a megfelelő szexuális élet akkor is fontos a kapcsolat hosszú távú fenntartásához, ha azt a párok nem vallják be. Az imént említett tanulmányban a harmadik legfontosabb tényező, amely a párokat hosszabb távon is egyben tartja, az a jó szex. A kémia tehát nemcsak a kapcsolatok korai szakaszában fontos, de az egymás iránti vonzalom a későbbiekben is a kapcsolatok alapját képezi. Más kutatások is megerősítették, hogy a hosszan tartó házasságokban a szexualitásnak kiemelt szerep jut, vagyis ha a párok évek, évtizedek után is fenn tudják tartani a lángot a hálószobában, az mindenképpen biztató jel.